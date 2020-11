Wolfsburg

Beim 25. RTL-Spendenmarathon hat die Volksbank BraWo jetzt Geschichte geschrieben: Zum Abschluss der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen am Freitag spendete das Unternehmen aus der Region mit weiteren Partnern die Rekordsumme von 2,2 Millionen Euro an die „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern“. Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo, teilte dem Moderator Wolfram Kons die Spende per Videoschaltung mit. Unterstützung erhielt er dabei von sieben Kindern aus dem RTL-Kinderhaus in Salzgitter, bei denen Brinkmann zu Gast war.

„Anlässlich des 15.Geburtstages unseres Kindernetzwerkes United Kids Foundations haben uns auch tolle Partner und Freunde der Bank mit Schecks unterstützt. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft. Daher freuen wir uns auf eine weitere, großartige Zusammenarbeit mit dem RTL-Spendenmarathon zum Wohle der Kinder in der BraWo-Region. Gleichzeitig gratuliere ich ganz herzlich zum 25jährigen Jubiläum", sagte Brinkmann.

Weitere Spender wollen anonym bleiben

Die Namen der weiteren Spender wollte der Vorstandsvorsitzende nicht nennen: „Sie legen Wert auf Anonymität. Wichtig ist ihnen, dass jeder Cent dort ankommt, wo er gebraucht wird. Und das ist hier wie auch bei unserer Volksbank BraWo Stiftung selbstverständlich gegeben. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an Projekte zur Kinder- und Jugendförderung.“

Der RTL-Spendenmarathon sammelt seit 1996 Spenden für Kinderhilfsprojekte. In diesem Jahr erzielte er dank der TV-Zuschauer und vieler weiterer Unterstützer eine Spendensumme in Höhe von 15 751 339 Euro. Brinkmann hofft, dass eine große Summe zurück in die BraWo-Region fließt. Denn im vergangenen Jahr hatte die Volksbank BraWo mit ihrem Kindernetzwerk bereits den bis dahin größten Scheck in der Geschichte des RTL-Spendenmarathons übergeben. Über eine Million Euro kamen bei dem walk4help, dem Weltrekord-Spaziergang am 26. Mai 2019 in Braunschweig, für den Kampf gegen Kinderarmut zusammen.

„Die „Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.“ stockte diese Summe damals auf fast 2 Millionen Euro auf, womit wir zu den bekannten 20 Projekten noch weitere 10 Projekte unterstützen konnten. Dafür sind wir sehr dankbar und sprechen auch den RTL-Zuschauern unseren größten Dank aus. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr United Kids Foundations mit den vielen tollen Projekten für die Kinder in unserer Region profitieren kann,“ so Brinkmann.

