Mit diesem Schritt in Zeiten von Niedrigzinsen stemmt sich die Volksbank in der Region Peine, Braunschweig und Wolfsburg gegen den Trend in der Branche. Die Bank sieht sich vor allem im Wettbewerb mit neuen Online-Zahlungsdienstleistern. Gleichzeitig setzt das Unternehmen weiter auf persönliche Beratung.