Volksbank BraWo: Kunden können Konto jetzt auch online einrichten

Wolfsburg

Bargeldloses Bezahlen und Online-Banking boomen – diesen Trend spürt auch die Volksbank BraWo hier in der Region. Ihr neues Online-Angebot „BraWo-MeinKonto“ hat aktuell 13 500 Kunden. Vorstandsmitglied Frank Pietschmann ist sich sicher, „schon in Kürze“ 15 000 Kunden des Online-Angebots zu haben.

Volksbank tritt gegen Online-Banken an

Denn: „MeinKonto“ hat die Volksbank im September 2020 als kostenloses Girokonto gestartet. Damit, so der Vorstands-Chef Jürgen Brinkmann damals, wolle man den neuen Technologie-Unternehmen entgegentreten, die mit Online-Zahlungsdienstleistungen auf den Markt drängen. Wegfall der Kontoführungsgebühren und Beibehaltung des flächendeckenden Filialnetzes mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort: „Wir kombinieren die Vorzüge einer digitalen Bank mit einem breiten, in der Region einmaligen Leistungsangebot“, so Brinkmann damals wörtlich.

Jetzt geht die Volksbank BraWo den nächsten Schritt: Ab sofort können Neukunden sich das kostenlose Girokonto online einrichten. Innerhalb von 15 Minuten, verspricht die Volksbank BraWo. „Alles, was dafür benötigt wird, ist der Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung, mit dem man sich per Video-Legitimation authentifizieren kann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Natürlich könne man das Konto auch vor Ort in einer der 39 Bankfilialen abschließen.

13 500 Kunden nutzen das kostenlose Girokonto

Mit der Resonanz auf „BraWo-MeinKonto“ ist die Volksbank BraWo zufrieden: 13 500 von den rund 140 000 Privatkunde in der Region hätten das Konto bereits eingerichtet. Schon bald sollen es 15 000 sein. Weitere Infos sind unter www.brawo-meinkonto.de abrufbar.

