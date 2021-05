Vogelsterben: Was Tierfreunde dagegen tun können

Wolfsburg

Müssen auch in diesem Jahr wieder massenweise Blaumeisen sterben? Der NABU Südost-Niedersachsen hat im Frühjahr bereits Meldungen über Verdachtsfälle erhalten, die auf das Bakterium Suttonella ornithocola hinweisen könnten, das 2020 zahllose Vögel hingerafft hatte. Der Wolfsburger NABU-Vorsitzende Michael Kühn erklärt, wie Menschen helfen können, die Vogelkrankheit einzudämmen.

„Vogelkrankheiten lieben die Wärme“

„In Wolfsburg haben wir dieses Jahr schon von zwei Fällen toter Grünfinken an Futterstellen gehört“, berichtet Kühn. Blaumeisen seien bisher nicht betroffen, aber das könne durchaus noch kommen: „Ob Blaumeisenbakterium, Amselkrankeit, Usutu-Virus oder Finkenvirus: Diese Vogelkrankheiten lieben die Wärme und breiten sich im Sommer aus.“ Und wenn es soweit ist, geht es mitunter ganz schnell: Im vergangenen Sommer gab es zum Beispiel in Detmerode und am Steimker Berg Fälle, bei denen an einer einzigen Futterstelle 30 tote Finkenvögel gefunden wurden.

Futterstellen werden zur Gefahr

Leider tragen ausgerechnet Vogelfreunde mitunter dazu bei, dass sich die Krankheiten rasant verbreiten, warnt Kühn: „Viele füttern aus Tierliebe auch im Sommer. Dabei gilt für Vögel genau wie für Menschen, dass man in einer Pandemie Kontakte vermeiden sollte.“ So wird die Mahlzeit an der Futterstelle schnell zum Superspreader-Event.

Besser: Balkon oder Garten naturnah gestalten

Besser sei es, rät Kühn, den eigenen Garten naturnah zu gestalten, sodass Vögel sich im Sommer an Raupen, Blattläusen und Regenwürmern sattessen können, statt sich an Futterstellen zu drängeln. „Sogar einen Balkon kann man vogelfreundlich gestalten“, meint er. „Das ist nachhaltiger, als die Vögel zu füttern.“

Futterstellen penibel sauber halten

Wer aufs Füttern nicht verzichten will, sollte zumindest darauf achten, dass die Vögel nicht durchs Futter laufen und es mit Kot verschmutzen können. Futterspender sind besser als Schalen oder hingestreute Körner. Außerdem sollten Wasser- und Futterstellen mehrfach täglich gereinigt werden. Sobald in der Nähe ein kranker oder toter Vogel gesichtet wird, sollte die Futterstelle sofort abgebaut und die Umgebung möglichst desinfiziert werden.

Erkrankte Vögel fallen dadurch auf, dass sie nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren, apathisch und aufgeplustert auf dem Boden sitzen und nicht vor Menschen fliehen. Oft wirken die Vögel als hätten sie Atemprobleme. Augen, Schnabel und Teile des Federkleids sind häufig verklebt. „Solche Vögel sind leider nicht mehr zu retten“, so Kühn. „Auf keinen Fall sollte man sie in eine Vogelstation oder zum Tierarzt bringen, dort könnten sie nur andere anstecken.“

Von Frederike Müller