Vier Kinder und Jugendliche aus der Wolfsburger Pfarrei St. Christophorus sind am Mittwoch in Berlin zu Gast gewesen: Sie durften stellvertretend für alle Sternsinger in Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz ihren Segen bringen.

Zu Gast in Berlin: Die Sternsinger Agatha (mit Rot), Johannes (in Grün), Julian (in Gelb) Clemens in (Blau) nahmen die Spende von Kanzler Olaf Scholz entgegen. Quelle: Michael Kappeler/dpa