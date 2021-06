Grafhorst/Rühen

Vier Personen, darunter eine erst fünf Jahre alten Kind, wurden am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 244 zwischen Grafhorst und Rühen verletzt.

Nach polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten befuhr gegen 15 Uhr ein 23 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem VW Polo die B 244 von Grafhorst nach Rühen. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich eine 24 Jahre alte Beifahrerin sowie auf der Rücksitzbank ein 26 Jahre alter Mann und ein 5 Jahre altes Kind. Alle Insassen stammen aus Wolfsburg.

In einer Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer nach eigenen Angaben aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Polo drohte auszubrechen, was der Fahrzeugführer mit einer Gegenlenkbewegung korrigieren wollte. Hierbei brach das Fahrzeug dann zur anderen Seite aus, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Insassen glücklicherweise nur leicht verletzt

Während an dem Polo Totalschaden entstand, wurden die Insassen wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich umgehend um die Verletzten, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort, versorgte die Verletzten und brachte sie ins Wolfsburger Klinikum.

Dritter Unfall auf B 244 in kurzer Zeit

In letzter Zeit kam es auf der kurvigen Strecke zwischen Rühen und Grafhorst immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Erst Anfang Mai war ei 41-jähriger Ford-Fahrer auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.

Am 22. endete ein Unfall auf der B 244 sogar tödlich. Damals war ein Pick-Up frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, der von der Straße abgekommen und sich quer gestellt hatte. Der Aufprall war so heftig, dass der 66 Jahre alte Mitsubishi-Fahrer und seine 62 Jahre alte Beifahrerin aus dem Landkreis Gifhorn noch an der Unfallstelle ihren schwersten Verletzungen erlagen. Der Fahrer des Lkw überlebte den Unfall schwer verletzt.

Von Steffen Schmidt