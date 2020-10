Vier Neuinfektionen mit Corona in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Montag vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit dem vergangenen Freitag. Davon wurden drei Fälle am Samstag und einer am Montag nachgewiesen.

Im Zeitraum der letzten sieben Tage haben sich sechs Personen neu infiziert

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Bekanntwerden der Pandemie beträgt 457, davon gelten 399 als genesen und sechs als laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage haben sich sechs Personen neu infiziert.

Als vom Coronavirus genesen gilt, wer die zweiwöchige Isolation durchlaufen hat, keine Symptome mehr aufweist oder bei dem ein erneuter Test negativ ausgefallen ist. Dass jemand als genesen gilt, ist nicht meldepflichtig. Die tatsächlichen Zahlen können also höher sein.

