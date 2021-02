Wolfsburg

Der Inzidenzwert in Wolfsburg sinkt weiter – er liegt jetzt bei 20.1. Das heißt: in den vergangenen sieben Tagen sind 25 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Am Mittwoch vermeldete die Stadt vier Neuinfektionen.

Das sind vier weniger als noch am Dienstag. In den vergangenen zwei Wochen lag die Zahl der Neuinfekte unter zehn. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie in Wolfsburg beläuft sich aktuell auf 2013, davon gelten 1882 Menschen als genesen. 69 Menschen sind seit März 2020 an oder mit dem Virus verstorben und laufende Fälle gibt es 64.

Am 1. März, also kommenden Montag, dürfen auch in Wolfsburg wieder die Frisöre öffnen.

Von der Redaktion