Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Montag vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Freitag. Davon seien drei Fälle am Samstag und einer am Sonntag nachgewiesen worden, am Montag habe es keine Neuinfektion gegeben.

Anzeige

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie beträgt damit 447, davon gelten 388 als genesen und sieben als laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage haben sich sechs Personen neu infiziert.

Von der Redaktion