Vielfalt leben: Das ist Wolfsburgs neues Integrationskonzept

Wolfsburg

Der Wolfsburger Ausschuss für Migration und Integration hat die Überarbeitung des Integrationskonzepts „Vielfalt leben“ mehrheitlich auf den Weg gebracht: Das ursprüngliche Konzept aus dem Jahr 2011 wurde ergänzt und angepasst. Beispielsweise sollen nun auch Geflüchtete eine konkrete Zielgruppe sein.

Das neue, dynamische Konzept soll in den Integrations-Aktionsplan der Bundesregierung eingebettet werden. Man setze auf die Integration neu zugewanderter Gruppen – „ohne die Menschen aus dem Blick zu verlieren, die schon sehr lange in unseren Land leben“, erläuterte Judith Wirth vom Integrationsreferat. Zu den Handlungsfeldern gehören die interkulturelle Öffnung, Leben und Freizeit, Sprache, Bildung, Arbeit. Am wichtigsten sei die aktive Zivilgesellschaft und Teilhabe.

Konzept soll Fortschritte der Integration in der Gesellschaft sichtbar machen

Man wolle zum Beispiel Angebote für die Partizipation von Zugewanderten ausbauen. Regelmäßig soll überprüft werden, wie man bei den neu gesteckten Zielen vorankommt. Beispielsweise will die Stadt mit den Sportvereinen Kontakt aufnehmen und herausfinden, wie viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte dort mitwirken und wie hoch deren Anteil im Verwaltungsteam ist.

„Was das Referat heute vorgestellt hat, ist ein großer Schritt nach vorne“, lobte die für Integration zuständige Stadträtin Iris Bothe. Das Konzept ermögliche eine große Transparenz, mache die Fortschritte sichtbar und sei ein gutes Steuerungsinstrument. „Das ist ein gutes Beispiel auch für andere Ausschüsse der Stadt.“

Stadträtin Iris Bothe: „Was das Referat heute vorgestellt hat, ist ein großer Schritt nach vorne.“ Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Der Ausschussvorsitzende Thomas Schlick lehnt das Konzept ab

Ausschussvorsitzender Thomas Schlick (AfD), dessen Fraktion der Erweiterung des Konzepts im Vorjahr noch zugestimmt hatte, stimmte mit Nein. „Es gibt Ansätze, die wir nicht mittragen können. Es wird stark darauf abgestellt, die kulturelle Vielfalt auszubauen“, so Schlick. „Es sieht für uns sehr danach aus, dass die Hauptarbeit der Integration die aufnehmende Gesellschaft hat, die sich neu finden muss mit ihren Werten und Normen.“ Zudem kritisierte er den gleichberechtigten Zugang etwa zum Gesundheitssystem unabhängig vom Aufenthaltsstatus.

Bothe erklärte, dass sich das Konzept nicht ausschließlich auf Menschen mit Fluchthintergrund abziele. „Es geht darum, dass wir anerkennen, dass wir eine bunte und vielfältige Gesellschaft sind.“ Von Zugewanderten erwarte man selbstverständlich auch die Bereitschaft, sich einzubringen, die Sprache zu lernen und teilzuhaben. „Das ist keine Einbahnstraße.“

Silvestro Gurrieri (SPD) betonte, Wolfsburg habe als Stadt mit mehr als 150 Nationen gezeigt, dass die Integration funktioniere. „Ihre Rede zeigt uns, dass Sie schon den Wahlkampfmodus eingeschaltet haben.“ Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) sprach von einer „Scheindiskussion“ über eine längst diverse Gesellschaft, die sich sowieso aus sich selbst heraus verändere. Dies dürfe nicht mit dem Thema Integration vermischt werden. „Integration heißt, Menschen das Handwerkszeug zu geben, um Sprachbarrieren abzubauen und soziale Gleichheit herzustellen – darum geht es hier.“

Mehrsprachige Corona-Aufklärung auf allen Kanälen Die Verwaltung beantwortete eine dringliche Anfrage der AfD-Fraktion zum Anteil von Corona-Patienten mit Migrationshintergrund im Klinikum und zur Kommunikationsstrategie. Die funktioniere sehr gut, wie Judith Wurm vom Integrationsreferat erläuterte: Von 54 intensivmedizinisch behandelten Patienten hätten drei keine deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. Die Referate für Integration und Kommunikation hätten eng zusammengearbeitet, Informationen zum Thema Corona mehrsprachig übersetzt und in alle Kommunikationskanäle eingespielt. Zusammen mit dem Gesundheitsamt seien auch die Menschen in den Flüchtlingsunterkünften regelmäßig informiert worden. Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) warf ein, es müsse viel eher um die Frage gehen, wie man sozial benachteiligte Menschen erreiche. „Der Ball sollte in den Sozialausschuss gespielt werden.“

Eigentlich stand bei der Sitzung auch eine Erklärung zu den anonymen Morddrohungen gegenüber Imam Aissa Hajlaoui an. Dieser Tagesordnungspunkt wurde jedoch auf Wunsch der Verwaltung nicht öffentlich besprochen. „Die Grundidee ist gut, wir müssen uns aber darüber absprechen, dass die Persönlichkeitsrechte gewahrt werden“, so Bothe.

Von Christian Opel