Ein einzelner Mistelzweig kann romantisch sein. Aber ganze Mistelbüsche sind gefährlich – zumindest für Obst- und Laubbäume. In Wolfsburg sind Misteln auf dem Vormarsch. Gerade jetzt, wenn die Bäume noch kahl sind, sind die vielen Riesenbüschel besonders deutlich zu sehen. Grund zur Besorgnis sieht die Stadtverwaltung allerdings nicht.

Andreas Müller schon. Er wohnt am Rothehof und kommt beruflich im ganzen Stadtgebiet herum. Seine Beobachtung: „Der Mistelbefall an Bäumen hat im gesamten Stadtgebiet massiv zugenommen.“ Was ihn beunruhigt: „Misteln sind Parasiten und schädigen unseren Baumbestand.“ Dabei würden Bäume im Stadtgebiet nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch als wichtige Sauerstoffspender dienen.

Die Verwaltung sieht keine auffällige Häufung von Mistelbefall

Die Stadtverwaltung teilt die Beobachtung: „Bäume mit Misteln sind im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren mehr geworden“, sagt Ralf Schmidt, Sprecher der Stadt Wolfsburg. Aber: „Besonders auffällig ist das nach Auffassung der Stadtverwaltung jedoch nicht.“ Es gebe auch keine Gebiete, die im Vergleich zu anderen stärker vom Parasitenbefall betroffen seien.

Der Nabu (Naturschutzbund) Deutschland schreibt auf seiner Homepage, dass vor allem die Laubholz-Mistel auf dem Vormarsch sei und für Obstbäume – und Streuobstwiesen – zur Gefahr werde. Denn: Die Misteln würden den Bäumen Nährstoffe und Wasser entziehen. „Besonders gefährlich wird es für Bäume, die nicht rechtzeitig und regelmäßig gepflegt werden“, wird dort Markus Rössler, Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Streuobst, zitiert. Der Nabu rät deshalb, im Spätwinter und zeitigen Frühjahr befallene Obstbäume zu beschneiden.

Die Stadt schneidet befallene Bäume regelmäßig zurück – wie es der Nabu empfiehlt

Genau das tue die Stadt Wolfsburg, betont Ralf Schmidt: „Bei der regelmäßigen Baumkontrolle werden bis zum Laubaustrieb die schwach befallenen Bäume zurückgeschnitten. Sobald die Bäume belaubt sind,lassen sich keine weiteren Maßnahmen vornehmen.“

Er sagt aber auch: „Bei Bäumen mit Mistelbefall gibt es keine allgemeinen Handlungsempfehlungen.“ Man müsse immer im Einzelfall prüfen und entscheiden, welche Maßnahmen notwendig seien. Denn: „Um eine einzelne Mistel dauerhaft zu entfernen, ist ein massiver Rückschnitt in das nicht befallene Holz notwendig.“ Aber flächendeckend ist das nach Ansicht der Verwaltung in Wolfsburg nicht nötig. Eine Aussage, die auch Naturfreund Andreas Müller beruhigt.

