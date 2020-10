Wolfsburg

Bunte Laternen, gemeinsames Singen und fröhliche Kinder: Normalerweise ziehen im Herbst zahlreiche Laternenumzüge mit Hunderten von Teilnehmern durch Wolfsburg. In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders: Abstands- und Hygieneregeln bestimmen den Alltag, viele Veranstaltungen fallen aus. Was wird also aus den Laternenumzügen?

Aktuell sind Laternenumzüge laut der Stadt unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln möglich

Organisierte Umzüge muss das Ordnungsamt der Stadt genehmigen. Während die Gemeinde Lehre bereits alle Laternenumzüge abgesagt hat, hat die Stadt Wolfsburg bislang – noch – keine pauschale Absage erteilt: „Aktuell können Laternenumzüge unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften stattfinden“, sagte eine Stadtsprecherin vor wenigen Tagen. Aktuell – diese Einschränkung bezieht sich auf den Inzidenzwert, der zuletzt auch in Wolfsburg deutlich anstieg.

Viele Veranstalter haben ihre Laternenumzüge aber ohnehin bereits gecancelt: Einer der größten Martinsumzüge in Wolfsburg ist traditionell der ökumenische Umzug der evangelischen Nordstadtkirchengemeinde und der katholischen St. Bernward in der Nordstadt. „Unser Martinsumzug fällt in diesem Jahr aus. So eine Veranstaltung unter den aktuellen Bedingungen durchzuführen, ist ein unglaublicher Aufwand. Das haben wir bereits bei unserem Gemeindefest im September festgestellt“, erklärt Ulrich Probst, Pastor der Nordstadtkirchengemeinde.

Einige Kitas veranstalten in den Gruppen kleinere Umzüge über ihr Außengelände

Der Umzug des katholischen Familienzentrums St. Christophorus in der Innenstadt findet in diesem Jahr ebenfalls nicht statt. „Das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit“, bedauert Leiterin Rosa Elia. Für die Kita-Kinder soll St. Martin dennoch nicht ganz ausfallen: „Wir wollen das Beste aus der Situation machen und veranstalten das Laternenbasteln trotzdem. Die Kinder gehen in ihren Gruppen einmal um das Spiel-Gelände der Kita herum.“ Elia betont zudem, dass die Erzieher mit den Kindern auch in diesem Jahr die Werte von St. Martin thematisieren: „Fürsorge, Nächstenliebe und Solidarität sind gerade in diesen Zeiten wichtig.“ Ähnlich läuft St. Martin in der Kita St. Michael in Vorsfelde ab. Dort haben die Kinder ihre Laternen schon fast fertig gebastelt und werden mit ihnen ebenfalls eine Runde über das Kita-Gelände drehen.

In Hehlingen ist der Laternenumzug hingegen ersatzlos gestrichen. Eigentlich organisieren ihn Schule und Kita gemeinsam, die Schule erteilte in diesem Jahr die Absage. „Die Kinder haben aber bisher auch noch nicht nach dem Laternenumzug gefragt. Gerade machen wir mit ihnen unser Herbstprojekt“, berichtet Leiterin Indra Meiners. Die evangelische St. Michaelis-Kita in Fallersleben hatte ursprünglich ein eigenes Laternenfest geplant, auch dieses fällt jetzt aus: „Wir veranstalten zurzeit keine gruppeninternen Feiern. Aber wir haben eine Andacht zum Thema St. Martin geplant“, sagt Leiterin Andrea Buchholz.

Die „Aktion Laternen-Fenster“ ruft dazu auf, im November Laternen ins Fenster zu hängen

Einen kleinen Ersatz für die Laternenumzüge soll die „Aktion Laternen-Fenster“ bieten. Eine Initiative ruft bundesweit dazu auf, mit Lichterketten oder LED-Teelichtern beleuchtete Laternen vom 1. bis zum 11. November in die Fenster zu hängen.

Neben St. Martin steht auch Halloween vor der Tür. Am 31. Oktober ziehen normalerweise viele Kinder von Tür zu Tür, um Süßigkeiten zu sammeln. Ob die Stadt hierzu Empfehlungen abgibt, bleibt abzuwarten.

Von Melanie Köster