Gewalt und Vandalismus in der Silvesternacht: Video zeigt Brandstiftung in Westhagen

Westhagen

Während die Beschicker auf dem Marktplatz in Westhagen dabei sind, ihre Stände abzubauen, ist Udo Mindt noch fleißig am Werk. Der Westhagener fegt vor dem Schulzentrum die Überreste der Silvesternacht auf: „Das ist jetzt die dritte Schubkarre“, sagt der 77-Jährige, der den Besen ehrenamtlich schwingt. Die Stadtreinigung hat einen Großteil schon beseitigt. Doch oben an der Treppe liegen noch Verpackungen, Böller, abgebrannte Raketen – und auffällig viele Platzpatronen.

In der Silvesternacht schmissen Randalierer Scheiben des Schulzentrums ein und setzten einen Klassenraum in Brand. „Ich habe es am Neujahrstag von einer Bekannten erfahren. Unmöglich ist das. Man bekommt richtig Angst“, sagt eine 82-Jährige, die am Dresdener Ring wohnt. Ihren Namen möchte sie nicht nennen. Seit fast 30 Jahren wohne sie in Westhagen, will nun aber wegziehen. „Ich fühle mich hier nicht mehr wohl“, sagt die alte Dame.

Zur Galerie Zerschmissene Scheiben am Schulzentrum, der Boden übersät mit Knallkörpern und Platzpatronen – jetzt räumen die Menschen in Westhagen auf.

„Ein ganzer Stadtteil gerät in Verruf “

„Mir fehlten die Worte. Ich hatte richtig Wut im Bauch“, sagt Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth über ihre ersten Eindrücke vor Ort. Am Neujahrstag besichtigte sie die Schäden im Schulzentrum und war erschüttert. Dass ausgerechnet die Rettungskräfte beschossen wurden, die Schlimmeres verhinderten, macht sie fassungslos. Und was Neuwirth besonders ärgert: „Nur weil einige Chaoten da mitmachen, gerät ein ganzer Stadtteil in Verruf. Das haben die Bewohner nicht verdient.“

Jubelrufe in einem Video über das Zerstörungswerk

Im Internet kursiert ein Video, das die erschreckenden Szenen von den Ausschreitungen zeigt. Mehrere Männer treten Scheiben ein, werfen Feuerwerkskörper in das Schulgebäude und jolen auch noch über ihr Zerstörungswerk.

Wiederholte Angriffe gegen die Feuerwehr

Als der Brandalarm auslöste, rückten 20 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr Wolfsburg aus. Das eigentliche Feuer sei schnell gelöscht gewesen, berichtet Sebastian Conrad, der als Einsatzleiter vor Ort war. Doch die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr seien mit Pyrotechnik beworfen und so an ihrer Arbeit gehindert worden. „Zum Glück wurde niemand verletzt.“ Laut Polizei wurde auch mit Feuerwerksmunition aus Schreckschusswaffen auf die Einsatzkräfte gefeuert.

Dass Feuerwehrleute angegriffen werden, ist nicht das erste Mal. In der Silvesternacht von 2017 auf 2018 wurden Einsatzkräfte bei einem Brand in Vorsfelde gezielt angegriffen. Der Feuerwehrverband sprach von einem Trendund rief dazu auf, solche Taten zu melden. Die Polizei sucht mit einem Aushang an einer Scheibe des Schulzentrums nach Zeugen für die Angriffe.

Die Stadt setzt auf Prävention

Zwischen Stadt und Berufsfeuerwehr gebe es einen regen Austausch, um Prävention gegen solche Angriffe zu betreiben, betont Conrad. Sabrina Dünschede von der Stadt Wolfsburg ergänzt: „Von der Polizei, die den Einsatz geleitet hat, fühlt sich die Feuerwehr sehr gut unterstützt, sodass keiner der Anwesenden zu Schaden kam. Es habe sich gezeigt, dass deeskalierendes Verhalten sich bewährt hat.“ Das Verhalten in solchen Fällen werde regelmäßig geschult.

Der genaue Schaden wird noch ermittelt

Der Unterricht im Schulzentrum indes soll am 6. Januar planmäßig starten können. „Die genaue Höhe der Schäden lässt sich erst in den nächsten 14 Tagen feststellen“, heißt es seitens der Stadt. Der Boden des Klassenraums wurde in Mitleidenschaft gezogen, die Wände müssen gestrichen und etwa ein Viertel des Mobiliars ersetzt werden. „In weiteren drei Räumen ist der Fußbodenbelag auszutauschen.“ Mindestens sechs Fenster müssten erneuert werden, außerdem seien Türen beschädigt worden.

Derzeit steht unabhängig von den Schäden durch die Feuerwerkskörper eine Sanierung des Schulzentrums im Raum. Die TU Braunschweig hat drei Vorschläge für eine Sanierung der Immobilie erarbeitet.

Schreckschusswaffen sind frei verkäuflich Schreckschusswaffen verschießen keine scharfe Munition, sind aber trotzdem nicht ungefährlich. Zwar sind sie frei verkäuflich. Wer sie führen will, braucht aber den sogenannten „Kleinen Waffenschein“. Die Zahl der Anträge schnellte nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 in Köln nach oben – auch in Wolfsburg: von 19 im Jahr 2015 auf 287 im Jahr 2016. 2017 waren es noch 191 Anträge, 2018 beantragten 119 Wolfsburger das Dokument, im vergangenen Jahr noch 126. Schießen darf man man mit den Waffen in der Öffentlichkeit übrigens nicht, auch nicht an Silvester.

Von Christian Opel