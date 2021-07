Video-Botschaft: Klaus Mohrs,  WMG und VfL rufen zu Zusammenhalt auf

Wolfsburg

Testen, Impfen, vorsichtig bleiben: Das ist der Appell eines Videos, das die WMG gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs, dem VfL und Vertretern von Wirtschaft, Gastronomie und Hotellerie veröffentlicht hat.

Wie in der gesamten Bundesrepublik ist die Anzahl der Neuinfektionen in Wolfsburg in den vergangenen Wochen im Großen und Ganzen gesunken. Durch eine umfassende Teststrategie, voranschreitende Impfungen und nicht zuletzt umsichtiges Verhalten der Wolfsburger und Wolfsburgerinnen konnten lang ersehnte wichtige Lockerungen umgesetzt werden.

Wolfsburg in Feierstimmung: Mohrs und Co. mahnen, trotz aller Lockerungen umsichtig zu bleiben. Quelle: Britta Schulze

Das gemeinsam Erreichte gelte es nun zu sichern und mit Umsicht fortzusetzen – deshalb appelliert Oberbürgermeister Klaus Mohrs in einer Videobotschaft der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG) gemeinsam mit dem DEHOGA Kreisverband Region Wolfsburg-Helmstedt, dem CMT Wolfsburg sowie dem VfL Wolfsburg gerade mit Blick auf die bevorstehende Urlaubszeit an die Bürger und Bürgerinnen, weiterhin Zusammenhalt zu zeigen und umsichtig zu bleiben.

Eine wichtige Message von unserem Oberbürgermeisters Klaus Mohrs und unserem Geschäftsführer Jens Hofschröer, gemeinsam... Posted by Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH on Saturday, July 3, 2021

„In unserer Stadtgesellschaft ist das Wir-Gefühl im letzten Jahr, aber auch im ersten Halbjahr dieses Jahres stetig gewachsen und bedeutsamer geworden. Zur nachhaltigen Stärkung des solidarischen Miteinanders müssen wir weiterhin aufeinander achten und Rücksicht nehmen“, betont Oberbürgermeister Klaus Mohrs. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, an die Bürger und Bürgerinnen der Stadt zu appellieren, auch weiterhin die zahlreichen Testangebote, vor allem nach der Reiserückkehr, zu nutzen und sich nach Rückkehr aus einem Risikogebiet selbständig zu isolieren, bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Nur so können wir einen erneuten Anstieg der Infektionszahlen durch neue Virusmutationen vermeiden.“ Im Stadtgebiet befinden sich nach wie vor zahlreiche zertifizierte Teststationen, die kostenlose und unkomplizierte Corona-Tests anbieten.

„Mit der Kampagne ‚Zusammen sind wir Wolfsburg‘ und ihrer Botschaft haben wir uns in den letzten Monaten gegenseitig unterstützt und gemeinsam viel erreicht. Zuletzt haben viele weitere Aktionen den starken Zusammenhalt in Wolfsburg bekräftigt, wofür wir sehr dankbar sind. Handel-, Kultur-, Freizeit- und Sportangebote sind jetzt mit größtmöglichem Elan und Begeisterung wieder gestartet“, führt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer aus.

Und sein Kollege Dennis Weilmann ergänzt: „Attraktive Angebote wie auch sichere Öffnungskonzepte tragen ebenso wie gemeinschaftliche Rücksichtnahme und Umsicht dazu bei, das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt wieder in Schwung zu bringen.“

Die Videobotschaft ist auf den Social-Media-Kanälen der WMG abrufbar.

Von der Redaktion