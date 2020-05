VfL-Spiel: Polizei kontrollierte Fans und Gastwirte

Wolfsburg

Statt Jubelschreie eine eher verhaltende Stimmung in den Wolfsburger Kneipen und Restaurants. Zum Start der Bundesliga: Kein Gedränge im Stadion, stattdessen mit Mindestabstand auf den Fernseher schauen. Die Polizei kontrollierte in Wolfsburg während der Übertragung die Gastronomiebetriebe und stellte keine Verstöße gegen die Hygieneregeln fest. „Das Spiel verlief ruhig, es gab keine Ansammlung von Fans“, sagt Henrik von Wahl von der Wolfsburger Polizei. Szenekundige Beamte hätten beispielsweise am Kaufhof kontrolliert.

Irish Pub: Fußball schauen mit Mindestabstand

Im Irish Pub trafen sich etwa 25 VfL-Fans zur Übertragung des Spiels. „Ich musste vorab vielen Gästen absagen“, berichtet Inhaber Andreas Nanos (40). Denn: Einige Gäste wollten sich in größeren Gruppen das Spiel im Irish Pub anschauen. Zwei Plätze hatten sich Mark Neumann (39) und Niklas Wieczorek (22) reserviert. „Den Mindestabstand während des Spiels einzuhalten macht den Fußball weniger erlebnisreich“, sagt Neumann. Aber dennoch sei es eine schöne Abwechslung, ein Fußball in der Öffentlichkeit schauen zu können.

Statt vor dem Bildschirm zu Hause: Mark Neumann (links) und Niklas Wieczorek trafen sich im Irish Pub. Quelle: Roland Hermstein

Fan: Die Stimmung fehlt

Auch in der Happy Sport & Shisha Bar am Kaufhof trafen sich VfL-Fans. „Die Stimmung ist nicht so schön. Keiner jubelt, wenn ein Tor fällt. Die Fans fehlen. Das Gemeinschaftsgefühl ist nicht da. Aber dennoch, ist es natürlich schön wieder Fußball schauen zu können“, berichtet ein Besucher.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Ordnungsamt Gastronomiebetreibe stichpunktartig kontrolliert, insbesondere bei einer vorhandenen Beschwerdelage. Die Bilanz: Bei den Kontrollen wurde festgestellt, dass vereinzelnd Unklarheit darüber herrsche, wer öffnen dürfe und wer nicht. Das teilt die Stadt mit.

Von Nina Schacht