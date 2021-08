Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg und die Stadt planen eine weitere gemeinsame Impfaktion: Der VfL hat am Dienstag auf WAZ-Anfrage mitgeteilt, dass es auch beim ersten Bundesliga-Heimspiel der Wölfe gegen den VfL Bochum am Samstag, 14. August, um 15.30 Uhr eine Impfaktion am Stadion geben soll.

Genauere Infos sollen in den nächsten Tagen folgen. VfL-Geschäftsführer Michael Meeske betont: „Eine hohe Impfquote ist die zentrale Grundlage zur Bewältigung der Corona-Herausforderung.“

VfL freut sich über positive Resonanz zur ersten Impfaktion

Der VfL freue sich deshalb über die „positive Resonanz“ auf die Impfaktion am Rande des Testspiels gegen Atlético Madrid am Samstag. Dabei ließen sich 110 Personen ab zwölf Jahren im Fanhaus der Arena impfen. „Wir freuen uns, auch in Zukunft gemeinsam mit den Menschen der Region helfen zu können“, erklärt Meeske.

Von Melanie Köster