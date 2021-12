VfL Wolfsburg, Outlet, Sparkasse: Das sind die häufigsten Google-Suchen 2021

Wolfsburg

Wie beliebt ein Suchbegriff bei Google ist und was Nutzer 2021 am häufigsten googelten, verrät Google in seinem Portal „Trends.“ Für Deutschland und einige seiner größten Städte gibt es jetzt die beliebtesten Suchen des Jahres in verschiedensten Kategorien. Und was Menschen im Zusammenhang mit „Wolfsburg“ googeln, ist durchaus überraschend.

Ganz genau lässt das Unternehmen sich bei den veröffentlichten Statistiken nicht in die Karten schauen – so verrät Google-Trends nicht, welche Suchanfragen von Wolfsburg aus am häufigsten gestellt werden.

Wolfsburg – die Liebe zum VfL und Fußball sind groß:

Die Statistiken zum Suchbegriff Wolfsburg lassen aber trotzdem einige Rückschlüsse ziehen: Zum Beispiel sind hier 25 der häufigsten verwandten Suchanfragen mit dem Begriff Wolfsburg zu finden. Und hier ist die Liebe zum Fußball mit Abstand größer als das Interesse für die Pandemie: „Wolfsburg VfL“ steht auf Platz eins im Ranking. Der örtliche Fußballverein interessierte fast doppelt so häufig wie Platz zwei auf der Liste: „Wolfsburg Corona.“

Erst der VfL, dann Corona: Der Fußball hat bei den Google-Anfragen im Zusammenhang mit Wolfsburg immer noch den höheren Stellenwert. Quelle: Swen Pförtner

Infobox: Wolfsburg bei Google – die häufigsten Suchanfragen

Infobox: die Top 25 der Google-Suchanfragen mit Wolfsburg-Bezug 1. Wolfsburg VfL 2. Wolfsburg Corona 3. Wetter Wolfsburg 4. Bayern Wolfsburg 5. Wolfsburg Outlet 6. VW Wolfsburg 7. Dortmund Wolfsburg 8. Leipzig Wolfsburg 9. Wolfsburg Leipzig 10. Bayern gegen Wolfsburg 11. Bundesliga Wolfsburg 12. Autostadt Wolfsburg 13. Inzidenzwert Wolfsburg 14. Stadt Wolfsburg 15. BVB Wolfsburg 16. Wolfsburg Inzidenz 17. Wolfsburg gegen RB Leipzig 18. Sparkasse Wolfsburg 19. Wolfsburg Schalke 20. Wolfsburg gegen Dortmund 21. Wolfsburg Frauen 22. Wolfsburg Frankfurt 23. Sparkasse Gifhorn Wolfsburg 24. Wolfsburg News 25. WAZ Wolfsburg

Nutzer suchten häufig nach der Sparkasse Wolfsburg

Eine bekannte Shoppingadresse sind die Designer Outlets Wolfsburg wohl auch auf Google: „Wolfsburg Outlet“ macht dieses Jahr den fünften Platz. Jede Menge Fußballspiele und Anfragen zu Inzidenzwerten füllen die mittleren Plätze.

Häufig gegoogelter Ort in der Stadt: Die Designer-Outlets Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Auffällig: Kunden der Sparkasse nutzen Google in der Region wohl häufig, um einen nahegelegene Bankfiliale zu finden. Das ist zumindest eine Interpretation für die Platzierungen im Ranking: „Sparkasse Wolfsburg“ landete auf Platz 18, „Sparkasse Gifhorn Wolfsburg“ auf Platz 23.

Gefragtes Geldinstitut: Im Zusammenhang mit Wolfsburg wird häufig die Sparkasse gegoogelt. Quelle: Lucas Bäuml

Beliebt in Deutschland: EM, Zapfenstreich und warum Rüdiger eine Maske trägt

Wesentlich mehr Infos bietet Google für das gesamte Bundesgebiet. Zum Beispiel die zehn häufigsten allgemeinen Suchbegriffe: Platz eins geht an die „EM 2021“ als Suchbegriff. Viele deutsche trieb auch die große WhatsApp-Störung im Oktober um. „WhatsApp Störung“ war der sechsthäufigste Suche. Von großen Interesse war auch die Abschiedszeremonie für Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember: „Zapfenstreich Merkel“ steht auf Platz acht.

Zapfenstreich und Masken: Die Verabschiedung von Ex-Kanzlerin Merkel und die Schutzmaske von Fußballprofi Antonio Rüdiger interessierten deutsche Google-Nutzer 2021 besonders. Quelle: dpa

Bildergalerie: Antworten auf die am meisten gegoogelten Fragen Deutschlands

Zur Galerie Die WAZ zeigt Ihnen, welche Fragen 2021 laut Google am häufigsten in der Suchzeile landeten – und liefert die Antworten gleich mit!

Außerdem wertet Google die häufigtsen Warum-, Was- und Wie-Fragen aus. „Warum trägt Rüdiger eine Maske?“ war die zweithäufigste Warum-Frage. Grund war ein ungewöhnlicher Anblick des Fußball-Nationalspielers Antonio Rüdiger bei den EM-Spielen: Wegen eines Jochbeinbruchs trug der 28-jährige bei den EM-Spielen eine besondere Schutzmaske.

Von Niklas Jan Engelking