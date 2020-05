VfL, Stadt und Polizei appellieren an Vernunft der Wolfsburger Fans

Wolfsburg

Vor dem ersten Heimspiel des VfL Wolfsburg nach der Corona-Pause – am Samstag, 15.30 Uhr, gegen Dortmund – mahnen die Stadt, die Polizei und der VfL die Fußball-Fans zur Vernunft. Trotz der verständlichen Vorfreude werden die Anhänger in einer gemeinsamen Erklärung gebeten, das Versammlungs- und Kontaktverbot zu beachten und das Spiel vor den heimischen Bildschirmen zu verfolgen.

Mohrs : „Echte VfL-Fans zeigen Vernunft und Begeisterung“

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs fühlt mit den Fans: „Für einen echten VfL-Fan ist es eigentlich undenkbar, und doch ist es in dieser Zeit so unglaublich wichtig: Unser VfL Wolfsburg spielt in der Volkswagen Arena und die Fans sind nicht dabei. Aber echte VfL-Fans zeigen Vernunft, Verantwortung und Begeisterung – nicht nur für die Wölfe, sondern auch für unsere Stadt Wolfsburg.“ Die Gefahr, dass sich bei großen Menschenansammlungen das Virus ausbreitet, habe sich schon vielfach bestätigt, so Mohrs. „Deshalb mein Appell: Schaut euch unseren VfL zu Hause an!“

Anzeige

Polizei wird verstärkt kontrollieren

Ob dieser Appell Wirkung zeigt, darauf will die Polizei am Samstag ein Auge haben. Die Einsatzkräfte werden am Spieltag deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen erhöhen. Polizeichef Olaf Gösmann kündigt an: „Die Polizei wird Versammlungen jeglicher Art unterbinden und Verstöße gegen die Ge- und Verbote konsequent verfolgen."

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auch weiterhin in der Regel auf höchstens zwei Personen, wovon eine aus einem weiteren Haushalt stammen kann, beschränkt. Zudem gelten in der Öffentlichkeit einschließlich des Öffentlichen Personenverkehrs, dass jede Person einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten muss.

VfL bittet Fans darum, zuhause zu bleiben

Daher hofft man auch beim VfL Wolfsburg, dass die Fans von zu Hause die Daumen drücken, betont VfL-Geschäftsführer Dr. Tim Schumacher. Die Enttäuschung der Fans sei verständlich. „Wir alle beim VfL würden es schöner finden, wenn unsere Anhänger mit dabei wären und das Team von Oliver Glasner lautstark nach vorne peitschen könnten.“ Aufgrund der aktuellen Situation gebe es aber leider keine Alternative, als auf den Stadionbesuch zu verzichten.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion