Mit lebensgefährlichen Stichverletzungen an Kopf und Hals ist ein 44-jähriger Wolfsburger am Mittwochabend ins Klinikum eingeliefert worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Offenbar war der 44-Jährige am Hochring im Stadtteil Eichelkamp mit vier weiteren Männern im Alter von 38, 41, 50 und 71 Jahren in Streit geraten. Dass dem lebensgefährlich verletzten Mann schnell geholfen werden konnte, ist nicht nur der Tatsache zu verdanken, dass das Klinikum in unmittelbarer Nähe liegt. Möglicherweise hat auch der Zufall eine Rolle gespielt. Ein Zeuge hatte den Streit beobachtet und die Polizei gerufen.

Streit in einer Wohnung am Hochring im Stadtteil Eichelkamp endet blutig

Die Gruppe hielt sich gegen 20.45 Uhr in der Wohnung des 41-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus auf, als die Männer in Streit gerieten. Dieser endete damit, dass auf den 44-Jährigen eingestochen wurde. Ob es sich bei der Stichwaffe um ein Messer handelte, wird derzeit laut Polizei noch ermittelt. „Der Zeuge, ein ehemaliger Polizeibeamter, verständigte um 20.45 Uhr per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei, als er zufällig in der Wohnung eine handfeste Auseinandersetzung beobachtete und sah, wie eine Person danach getragen wurde“, erklärte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

41-Jährige Haupttäter soll noch am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes fanden das Opfer stark blutend in der Wohnung vor. Rettungssanitäter versorgten sofort den lebensgefährlich verletzten 44-Jährigen und brachten ihn ins Wolfsburger Klinikum. Die Polizisten nahmen die vier alkoholisierten Tatverdächtigen fest und brachten sie in Gewahrsam. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. „Aufgrund ihrer Alkoholisierung waren die Tatverdächtigen nach der Festnahme nicht zu vernehmen“, so Claus weiter. Das Opfer werde weiterhin auf der Intensivstation des Klinikums betreut.

Der 41-Jährige sollte als Haupttäter noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

