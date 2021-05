Wolfsburg

Die Polizei hat nach einem versuchten Einbruch in die Eichendorffschule in der Nacht zu Samstag einen 19-jährigen Wolfsburger geschnappt. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie seine Personalien kontrollierten: Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben, weil er am 24. April eine 29-jährige Wolfsburgerin brutal zusammengeschlagen haben soll.

Laut der Polizei waren die beiden an dem besagten Samstagmittag gegen 13.30 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfsburger Innenstadt in Streit geraten. Dabei blieb es nicht beim Wortgefecht – der junge Mann wurde handgreiflich und verletzte die 29-Jährige so schwer, dass sie im Klinikum Wolfsburg stationär aufgenommen werden musste. „Die Verletzungen erwiesen sich in der Folge als lebensgefährlich, so dass die 29-Jährige in eine Spezialklinik verlegt und operiert wurde“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Der 19-Jährige tauchte nach der Tat unter.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragt Haftbefehl wegen versuchten Totschlags

Ob der Mann und die Frau ein Paar waren und worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Die Polizei spricht in der offiziellen Mitteilung von einem „Bekannten“ der Frau. Auch wo genau der Streit sich abgespielt hat, dazu schweigen sich die Ermittler derzeit noch aus. „Aus ermittlungstaktischen Gründen möchten wir dazu derzeit keine Aussagen zu näheren Details treffen“, so Figge weiter.

die 29-Jährige in eine Spezialklinik verlegt und operiert wurde Quelle: Gero Gerewitz

Fest steht, dass die 29-Jährige den Angriff des jungen Mannes nur knapp überlebte. Wegen der Schwere ihrer Verletzungen konnte die Frau wohl bislang nur eingeschränkt vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stufte nach ärztlichen Untersuchungen die Tat als versuchten Totschlag ein und beantragte gegen den 19-jährigen Täter Untersuchungshaft. Das Amtsgericht in Wolfsburg gab diesem Antrag statt.

Nach einem Einbruchsversuch in eine Schule schnappt die Polizei den gesuchten Mann

Doch von dem Schläger gab es zunächst keine Spur – bis sich in der Nacht zu Samstag ein Einbruch in die Eichendorffschule ereignete. Ein Zeuge hatte gegen 0.40 Uhr verdächtige Geräusche gehört und beobachtet, wie zwei Personen sich an einem Fenster der Schule zu schaffen machten. Der Mann rief die Polizei und gab den Beamten eine Beschreibung der Täter durch. „Als die Beamten vor Ort eintrafen hatten sich die Ganoven schon aus dem Staub gemacht“, so Polizeisprecher Figge. Bei der Begehung des Geländes entdeckten die Beamten eine zerstörte Fensterscheibe an der Mensa.

Offensichtlich hatten die Täter versucht, mit brachialer Gewalt in das Gebäude zu gelangen und dann aufgegeben. Davon zeugte noch am Montagmorgen die zertrümmerte Scheibe. Gestohlen wurde nichts – das entstandene Loch war zu klein, um zum Fenstergriff zu greifen oder gar durch die Scheibe ins Innere zu steigen.

Zertrümmertes Fenster: Im Rahmen einer Fahndung nach einem Einbruchsversuch in die Mensa der Eichendorffschule in Wolfsburg schnappte die Polizei den wegen Totschlags gesuchten 19-Jährigen. Quelle: Roland Hermstein

Polizisten rückten aus zur Fahndung und entdeckten wenig später an der Braunschweiger Straße zwei Personen, auf welche die Beschreibung des Zeugen zutraf. Einer konnte flüchten, seinen mutmaßlichen Komplizen jedoch konnten die Beamten festhalten – es war der wegen versuchten Totschlags gesuchte 19-Jährige. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

