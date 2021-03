Wolfsburg

Zweimal versuchter Totschlag, einmal versuchter Mord, eine tatsächlich durchgeführte Tötung: Insgesamt vier „Straftaten gegen das Leben“ gab es 2020 in Wolfsburg. Die WAZ hat nachgefragt, was aus den Tätern wurde.

In der Nacht des 5. Januar hat ein damals 17-Jähriger einen Türsteher mit einem Messer attackiert. Nachdem der damals 27-jährige Türsteher dem Jugendlichen den Eintritt ins „K Four“ verwehrt hatte, zog dieser ab, um später zurückzukehren und den Türsteher von hinten mit dem Messer zu attackieren.

Kaufhof: Im Februar hatte ein Jugendlicher einen Türsteher von hinten mit einem Messer attackiert. Quelle: Florian Heintz

Nur dank einer metallverstärkten Weste blieb das Opfer unverletzt. Der Angreifer wurde wegen versuchten Mordes zu 3,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Im März kam es abermals zu einer Messerattacke, dieses Mal in der Poststraße: Ein 21-Jähriger wurde im März 2020 vor einem Friseursalon niedergestochen, bei dem Streit ging es um geliehenes Geld. „Der Täter wurde in Frankreich festgenommen und ausgeliefert“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der 24-Jährige saß danach fast sechs Monate in Untersuchungshaft und wurde schließlich vom Amtsgericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst wegen versuchten Totschlags ermittelt, die Anklage lautete am Ende aber nur auf „gefährliche Körperverletzung“.

Bewährungsstrafe nach Angriff auf 69-jährigen Nachbarn

Im April griff ein 26-Jähriger seinen 69-jährigen Nachbarn in einem Mehrparteienhaus Am Kirchbrunnen in Hehlingen an und verletzte ihn – zum Glück nur leicht. Der 26-Jährige stand laut Polizei unter dem Einfluss von Medikamenten und Alkohol. Zu einer Bewährungsstrafe von 14 Monaten und einer Woche, 1000 Euro Schmerzensgeld und einer Drogentherapie verurteilte das Amtsgericht den ehemaligen Wolfsburger im Februar 2021.

25-Jähriger wird in Westhagen erstochen

Im September schließlich kam es in Westhagen zu dem einzigen Angriff, der tatsächlich mit dem Tod endete: Ein 25-Jähriger wurde erstochen. Drei Brüder, zwei von ihnen wurden ebenfalls verletzt, und ihr Vater wurden festgenommen.

Polizeieinsatz in Westhagen: Nach dem Tod eines 25-Jährigen wurden drei Brüder und ihr Vater verhaftet. Quelle: Britta Schulze

„Die vier Täter befinden sich in Haft“, berichtet Polizeisprecherin aus dem Bruch auf WAZ-Anfrage. Das Verfahren wegen Mordes oder Totschlags beginne vermutlich in den nächsten Wochen.

Von Frederike Müller