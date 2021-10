Wolfsburg

Vor dem Landgericht Braunschweig hat am Freitag der Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen. Der junge Mann soll im April in Wolfsburg versucht haben, die Mutter (29) seines ungeborenen Kindes zu töten. Sieben Mal soll er auf den Kopf der Schwangeren eingeschlagen haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Danach ließ er sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in der Wohnung zurück. Der Vorwurf lautet versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung.

Die 29-Jährige überlebte die Tat nur knapp: Sie kam noch einmal zu sich, wählte den Notruf und wurde zunächst ins Klinikum Wolfsburg gebracht, bevor sie wegen der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik in Braunschweig eingeliefert wurde. Der damals 19-Jährige Angeklagte tauchte unter. Mehr als eine Woche später fasste die Polizei den Wolfsburger nach einem Einbruch in die Eichendorffschule.

Streit wegen des gemeinsamen Kindes

Beim Beginn des Prozesses am Freitag nahm der Mann mit deutscher und tunesischer Staatsbürgerschaft die Verlesung der Anklageschrift reglos hin. Demnach soll er am Mittag des 24. April die Schwangere in ihrer Wohnung aufgesucht haben, um Entscheidungen hinsichtlich ihres zukünftigen gemeinsamen Kindes zu besprechen. Dabei sei es zum Streit gekommen. Die Frau habe ihr geliehenes Mobiltelefon und die Schlüssel ihrer Wohnung zurückgefordert.

Der Angeklagte soll daraufhin das Mobiltelefon auf den Boden des Wohnungsflures geworfen haben. Laut Anklage habe die 29-Jährige angekündigt, die Polizei zu rufen. Als sie ihm den Rücken zugewandt habe, um das Telefon aufzuheben, habe der Angeklagte einen Metallblock mit voller Wucht sieben Mal auf den Kopf der Frau geschlagen, bis sie ohnmächtig wurde. Der Angeklagte habe sie zurückgelassen und sei davon ausgegangen, dass die Frau die Verletzungen nicht überleben würde.

Die Frau kommt zu sich und wählt den Notruf

Die Schwangere erlitt unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma und Brüche des Schädelknochens, laut Anklage hätten die Verletzungen akute Lebensgefahr begründet und unbehandelt zum Tod geführt. Die Frau kam jedoch wieder zu sich, presste eine Decke auf ihre Kopfwunden und rief den Notarzt. Auch das ungeborene Kind überstand den Angriff, die Frau soll ihr Baby inzwischen zur Welt gebracht haben.

Angeklagt wird der zur Tatzeit 19-Jährige nach dem Jugendstrafrecht. Er könnte statt des versuchten Totschlags des versuchten Mordes schuldig sein, wobei das Mordmerkmal der Heimtücke in Betracht kommt. Dem Heranwachsenden droht im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren, bei Mord und einer besonderen Schwere der Schuld sind 15 Jahre Freiheitsstrafe möglich.

Der Angeklagte schweigt

Der Angeklagte äußerte sich zu Beginn des Prozesses nicht zu den Tatvorwürfen, sodass es bei der Verlesung der Anklageschrift blieb. Der Prozess soll am 16. November fortgesetzt werden. Gehört werden sollen dann unter anderem das Opfer, ein Rechtsmediziner und der behandelnde Arzt der Frau. Insgesamt sind fünf Verhandlungstage angesetzt, das Urteil könnte am 25. November fallen.

Von Christian Opel