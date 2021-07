Versuchter Einbruch mit Waffen: Drei junge Wolfsburger verurteilt

Wolfsburg

Zu 50 beziehungsweise 60 Arbeitsstunden verurteilte das Jugendschöffengericht Wolfsburg drei junge Erwachsene aus Wolfsburg (inzwischen 18, 19 und 20 Jahre alt), weil sie im Juli 2020 versucht hatten, die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Vorsfelde aufzubrechen.

Da sie alle drei noch bei den Eltern wohnen und keiner von ihnen eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen kann, wurden sie nach Jugendstrafrecht verurteilt. „Aber wir haben hier über ein Verbrechen verhandelt. Wären Sie nach Erwachsenenrecht verurteilt worden, läge die Mindestfreiheitsstrafe bei einem Jahr!“, ermahnte die Jugendrichterin.

Einbrecher kehrten nach ihrer Entdeckung an den Tatort zurück

In der Nacht zum 16. Juli 2020 hatten Nachbarn gegen 4.14 Uhr in Vorsfelde beobachtet, wie sich drei Jugendliche in der Helmstedter Straße an der Haustür eines Mehrfamilienhauses mit einem Baseballschläger zu schaffen machten. Zuvor waren sie den Nachbarn schon durch mehrfaches, langsames Auf- und Abfahren mit ihrem Auto aufgefallen – vermutliche Erkundungsfahrten zum Erspähen der günstigsten Einbruchsmöglichkeit.

Als sich ein Anwohner (28) dem Trio näherte, ergriffen diese zunächst die Flucht. Da der Anwohner sich aber das Kennzeichen des flüchtenden Autos merken und der Polizei melden konnte, wurden die drei sofort festgenommen, als sie den Fehler begingen, kurz später nochmals an den Tatort zurückzukehren. Nach der Festnahme hatte einer der Angeklagten (heute 19) erst ein detailliertes Geständnis abgelegt, dieses dann aber widerrufen.

Einer der Angeklagten hat bereits zwei Vorstrafen

Vor Gericht waren die drei Angeklagten jedoch gut beraten, per Verteidigererklärungen ihren Fehler zuzugeben, was das Gericht strafmildernd berücksichtigte. Da die Straftäter zum Tatzeitpunkt noch teilweise unter oder gerade erst 18 Jahre alt waren und alle drei noch im Elternhaus wohnen, wurden die Heranwachsenden noch nach Jugendstrafrecht verurteilt.

„Die Mindeststrafe für Erwachsene läge hier bei einem Jahr Gefängnis.“

Das Gericht verdoppelte jedoch die von der Staatsanwaltschaft geforderten 30 Arbeitsstunden: „Ein bewaffneter Einbruchsdiebstahl ist ein Verbrechen. Das möchte ich Ihnen nochmal klar und deutlich mit auf den Weg geben. Dass es hier beim Versuch geblieben ist, zwei von Ihnen bisher noch keine oder nur eine Vorstrafe haben und vor allem das Geständnis haben dafür gesorgt, dass Sie hier mit so milden erzieherischen Maßnahmen davonkommen. Der zweite Angeklagte hat als allererster Farbe bekannt, deshalb muss er nur 50 Arbeitsstunden leisten. Und für den dritten Angeklagten wird es jetzt tatsächlich eng: Sie haben bereits zwei Vorstrafen, das nächste Mal kommen Sie nicht mehr so glimpflich davon“, machte die vorsitzende Jugendstrafrichterin deutlich.

Zusätzlich zu den Arbeitsstunden verurteilte das Schöffengericht die Angeklagten zu weiteren erzieherischen Maßnahmen wie einem sechsseitigen Aufsatz zum Thema „Einbruchsdiebstahl und die Folgen für die Geschädigten“ und einer so genannten Leseweisung in der Hoffnung, „dass diese vielleicht noch bei Ihnen fruchten“, formulierte die Richterin vorsichtig.

Von Simone Willmann