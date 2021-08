Wolfsburg

Nach einem versuchten Einbruch am Berliner Ring in Wolfsburg ermittelt die Polizei gegen einen erst 13 Jahre alten Tatverdächtigen. Der Junge soll eine Scheibe an der Star-Tankstelle eingeworfen haben.

Am frühen Donnerstagmorgen hörte ein Zeuge einen lauten Knall aus dem Bereich der Tankstelle. „Als er zu der Tankstelle rüber sah, bemerkte er eine Person, die in Richtung Volksbank weglief“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Daraufhin verständigte der Mann sofort die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass eine Scheibe der Tankstelle eingeschlagen worden war.

Doch der mutmaßliche Täter war nicht weit gekommen. Als die Beamten sich in der näheren Umgebung umschauten, entdeckten sie den 13-Jährigen unter einem Gebüsch. Der Minderjährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

