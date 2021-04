Verschoben: VW-Kita in Wolfsburg lässt auf sich warten

Die DRK-Kita in Westhagen kann sich in diesem Jahr über einen Erweiterungsbau freuen – mit zusätzlichen 15 Krippenplätzen. Im Sommer 2021 soll außerdem die neue städtische Kita in den Steimker Gärten ihren Betrieb aufnehmen – mit 75 Kita-Plätzen und 45 Krippen-Plätzen.

Drei weitere Maßnahmen sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden: Im Frühjahr sollen der Ergänzungsbau der DRK-Kita in Ehmen (45 Krippenplätze, 50 Kita-Kinder) und die DRK-Kita in Hattorf (15 Krippenplätze, 50 Kita-Plätze) in Betrieb genommen werden. Auch die städtische Kita „An der Schule“ (ehemals Porsche-Realschule) soll dann mit 15 Krippen- und 75 Kita-Plätzen an den Start gehen. Im Sommer 2022 soll die Kita der Lebenshilfe (12 Krippen- und 18 Kita-Plätze) fertig sein. Hinzu kommt die St. Petrus-Kita in Vorsfelde – die ist aber ein Ersatzbau ohne zusätzliche Betreuungsplätze.

Laut Verwaltung sind außerdem in den Quartieren des Neubaugebietes Sonnenkamp vier neue Kitas geplant sowie eine weitere Kita in den Hellwinkel-Terrassen. Weitere Kitas plane man in Heiligendorf, Barnstorf und Neindorf, an der Peter-Pan-Schule und an der Röntgenstraße auf dem ehemaligen Gelände des Tennis-Clubs Grün-Gold.