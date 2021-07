Das RKI vermeldet am Mittwoch eine leicht gesunkene Inzidenz von 16,9 für Wolfsburg. Weil die Infektionszahlen zuletzt gestiegen waren, hatte die Stadt eine neue Allgemeinverfügung herausgegeben, die am Mittwoch in Kraft getreten ist. Unter anderem gilt wieder Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt.