Wolfsburg

Leuchtet die Corona-Ampel für Wolfsburg jetzt eigentlich rot oder erstmal nur gelb? Und wann springt sie wohl auf das nächste Level um? Seit der Neuregelung der Berechnungsgrundlage für die Warnstufen im Land Niedersachsen müssen sich auch alle umgewöhnen. Was sicher ist: Seit Donnerstag gelten in Wolfsburg jedenfalls andere Regeln.

Und das, obwohl die Inzidenz noch nicht über die neue Schallgrenze 100 gestiegen ist und auch die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken landesweit nicht einmal bei drei Prozent liegt. Also keine Warnstufe. Ausschlaggebend für die neuen Regeln ist, dass die Inzidenz offenbar dauerhaft über 50 liegt. So ganz können wir uns also doch noch nicht von dieser alten, fast schon mit Angst besetzten Schallgrenze verabschieden.

Die Corona-Ampel hat zwei neue Farben bekommen

Die offizielle Corona-Ampel des Landes Niedersachsen hat zwei weitere Farben bekommen: hellgelb (also fast noch grün) und hellrot (also fast noch gelb). Tatsächlich führt die magische 50 mittlerweile nicht mehr zum verhassten „Lockdown“, sondern nur noch dazu, dass die erweiterte 3-G-Regel angewendet werden muss. Immer gilt: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist. Einen negativen Test natürlich.

Für zwölf Kommunen in Niedersachsen gilt die Vorwarnstufe

In Wolfsburg liegt die Inzidenz jetzt bei 78. Insgesamt 15 von 45 Landkreisen oder Städte in Niedersachsen wiesen übrigens am Donnerstag einen Wert über 50 aus, für zwölf von ihnen leuchtete die fünffarbige Ampel wegen der steigenden Tendenz hellgelb – darunter auch für Wolfsburg.

Und was heißt das? Erstmal ruhig bleiben. Es muss lediglich an mehr Orten als vorher ein Test vorgezeigt werden, wenn man nicht geimpft ist: Beim Sport, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastro- und Hotelbranche und bei mehr als 25 Personen im Raum – egal ob privat oder öffentlich. Ganz untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 25 000 Personen. Beruhigend ist für Wolfsburgs Fußballfans, dass die VW-Arena nur 30 000 Plätze hat, die wegen der Abstandsregelung sowieso nur zur Hälfte besetzt werden dürfen. Einer Genehmigung der nächsten Partien durch die Stadt steht damit erstmal nichts im Weg.

Tanzen mit Maske: Das entfällt, wenn Disko-Besitzer die 2-G-Regel anwenden (genesen oder geimpft). Quelle: Balzereit

Gar nichts ändert sich übrigens für Discotheken und Bars, in denen schon ohne jegliche Warnstufe in Niedersachsen die drei Gs und ein Maskengebot gelten, sobald ein Gast nicht mehr auf seinem Platz sitzt. Also auch beim Tanzen. Es sei denn, es befinden sich nur Genesene und Geimpfte im Raum. Die sogenannte 2-G-Regelung. Dann wäre das Tanzen auch ohne Maske okay. Das K-Four im Kaufhof lehnt das Abweisen von Ungeimpften laut Facebook-Mitteilung ab, die Esplanade hat zurzeit noch gar nicht wieder geöffnet.

Von Andrea Müller-Kudelka