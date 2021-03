Wolfsburg

Erleichterung bei den Logopäden in Wolfsburg: Sie müssen ihren Patienten bald nicht mehr vor jedem Besuch einen negativen Schnelltest abverlangen, das geht aus einem überarbeiteten Entwurf der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung hervor. Der Wolfsburger Logopäde Michael Stumpf hatte seine Praxis am Steimker Berg wegen der Tests sogar geschlossen und hofft jetzt, dass die Verordnung möglichst bald aktualisiert wird.

Eine ganze Woche lang hatte Stumpf seine Praxis am Steimker Berg dichtgemacht. Solange die Schnelltests kaum verfügbar sind, wäre es für seine Patienten – oft Kinder mit Begleitperson – zu aufwendig gewesen, sich vor jedem Termin zu testen. Auch die kostenlosen Tests im Klinikum hätten Patienten kaum weitergeholfen, denn für einen Termin in der Praxis hätte der Test nicht älter als zwölf Stunden sein dürfen – mit den aktuellen Testzeiten wäre das kaum zu vereinbaren.

„Deutlich hörbares Kopfschütteln“: Bei seinen Patienten sei die Testpflicht auf Unverständnis gestoßen, berichtet Michael Stumpf. Quelle: privat

Seine Patienten hätten „großes Mitgefühl“ mit seiner Praxis gezeigt, als er ihnen absagte, berichtet Stumpf. Über die Coronaverordnung gab es am anderen Ende der Telefonleitung zumeist „ein deutlich hörbares Kopfschütteln“, so der Logopäde.

„Es ist jetzt nur noch Formsache“

Seit ihm der Entwurf für eine Änderung vorliegt, aktualisiere er ständig die Homepage des Landes. „Es ist jetzt nur noch eine Formsache. Aber solange es da nicht offiziell steht, will ich lieber abwarten.“ Immerhin: In seiner zweiten Praxis in Westhagen wurde auch in dieser Woche gearbeitet, aus Sicherheitsgründen aber nur per Videotelefonie.

Bald werden stattdessen die Mitarbeitenden geimpft

Der neue Entwurf sieht statt einer Testpflicht für Patienten vor, dass logopädische Einrichtungen stattdessen ihre Mitarbeitenden wöchentlich testen lassen sollen. Für Stumpf und seine Kollegen die bessere Alternative. Die Testpflicht für Patienten hingegen komme einem Berufsverbot gleich, hatte der Wolfsburger zuvor kritisiert.

Über die Änderung in den Vorgaben zeigt sich auch die Wolfsburger SPD-Politikerin Immacolata Glosemeyer erfreut. Sie hatte von den Problemen der Logopäden gehört und sich damit an die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens gewandt: „Ich freue mich, dass wir in enger Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Sozialministerium so schnell reagieren konnten und somit die ambulante logopädische Versorgung sichergestellt wird.“

