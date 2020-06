Umsonst ins Autokino: WAZ verschenkt Freikarten für 16 Filme

Wolfsburg

Seit über einem Monat verwandelt sich der Parkplatz im Vogelsang zum Autokino und zur Autodisco. Mit der Event-Reihe soll am 5. Juli aber Schluss sein. Bis dahin laufen noch 16 Filme und die Wolfsburger können sich auf eine krönende Abschlussparty freuen. Für die 16 Kinovorstellungen verlost die WAZ je zwei Freikarten für zwei Autos.

Die Organisatoren der Event-Reihe Simon Jetzke (DJ), Leif Boltz (Delphin-Kino-Chef), Jan Schroeder (Esplanade-Chef) und Heiko Meyer (DM Elektronik) sind zufrieden mit dem Projekt und bedanken sich für die zahlreichen Gäste und den Zuspruch, den sie erhalten haben. „Es war eine tolle Zeit, da wir trotz der Corona-Pandemie viele Menschen begeistert haben. Zudem hat es viel Spaß gemacht“, so Schroeder.

Anzeige

Abschlussparty im Vogelsang

Die vier Wolfsburger haben die Event-Reihe mit Autokino, Autodisco und Auto-Comedy ins Leben gerufen, weil Kinos und Diskotheken geschlossen wurden und es keine Kulturevents gibt. Nach und Nach wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren, Kinos dürfen ab Montag wieder öffnen und auch Treffen mit mehreren Personen sind wieder erlaubt. Somit sei es der richtige Zeitpunkt aufzuhören, finden die Veranstalter.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zum Abschluss können es die Wolfsburger nochmal richtig krachen lassen: Am Sonntag, 5. Juli, tritt „Gestört aber geil“ im Vogelsang auf. Der Einlass ist um 17 Uhr, das DJ-Duo legt ab 19.30 Uhr auf.

16 Filme laufen noch im Autokino

Und diese Filme werden im Autokino noch gezeigt: Am Freitag, 19. Juni, läuft „Mad Max –Fury Road“, der Film beginnt um 20.30 Uhr. „The Dark Knight“ flimmert anschließend um 23.30 Uhr über die Leinwand. Am Samstag, 20. Juni, läuft um 20.30 Uhr „Skyfall“ und um 23.30 „Es“. Die „Trolls World Tour“ wird am Sonntag, 21. Juni, gezeigt, danach beginnt die Komödie „Enkel für Anfänger“ um 19 Uhr.

Der „Joker“ mit Joaquin Phoenix läuft am Freitag, 26. Juni, um 20.30 Uhr, um 23.30 Uhr wird der Abenteuer-Film „ The Revenant – Der Rückkehrer“ gezeigt. Am Samstag, 27. Juni, können sich die Wolfsburger auf das Drama „La La Land“ um 20.30 Uhr freuen. Um 23.30 wird es gruselig mit „Es – Kapitel 2“. Am Sonntag, 28. Juni, wird um 16 Uhr „Pets 2“ abgespielt, anschließend um 19 Uhr geht es „Zurück in die Zukunft“.

Viel Spaß und große Unterhaltung: Die Organisatoren DJ Simon Jetzke und Jan Schroeder freuen sich über das gelungene Autokino auf dem BauKing-Parkplatz im Vogelsang. Quelle: Britta Schulze

Auch für die Horrornacht am Freitag, 3. Juli, können Tickets gewonnen werden. Der Film „Shining“ beginnt um 23.30 Uhr. Vorher läuft der Film „Das perfekte Geheimnis“ um 20.30 Uhr. Am Samstag, 4. Juli, flimmert der Film „Jumanji – The Next Level“ um 20.30 Uhr über die Leinwand im Wolfsburger Autokino. Die letzte Vorführung findet um 23.30 Uhr mit „Pulp Fiction“ statt.

So können Sie Freikarten gewinnen

Zwei Besucher in jeweils zwei Autos kommen zu einer Vorstellung umsonst hin. Dafür müssen Sie nur am heutigen Donnerstag, 18. Juni, zwischen 6 und 18 Uhr unter der Nummer (0137) 9 88 08 70 08 anrufen und ihre Telefonnummer und Anschrift auf Band hinterlassen. Ein Anruf kostet 50 Cent (abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer). Unter allen Anrufern verlost die WAZ zwei Tickets für zwei Autos. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Lesen Sie auch

Von Ann Kathrin Wucherpfennig