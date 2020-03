Verlegt: Hospizverein Wolfsburg feiert Jubiläum erst im Herbst

Wolfsburg

Sein 25-jähriges Bestehen feiert der Hospizverein in Wolfsburg. Aufgrund der aktuellen Situation um das Corona-Virus sind die Feierlichkeiten auf den Herbst verlegt. Nichtsdestotrotz kann man auf eine erfolgreiche Arbeit zurückblicken. Viele Ehren- und Hauptamtliche begleiten Sterbende, seit 15 Jahren gibt es das stationäre Hospiz. Ein weiteres Haus in Heiligendorf ist in Planung.

Entsprechendes Banner hängt an der Braunschweiger Straße

Das Jubiläum sollte am Freitag, 20. März, große gefeiert. Sogar Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat ihr Kommen angekündigt – alles abgesagt. Wegen Corona.

„Da es uns aber natürlich jetzt schon eine Herzensangelegenheit ist, all unseren Unterstützern Danke zu sagen, hängt ab sofort ein entsprechendes Banner an der Einfahrt nach Wolfsburg an der Brücke Braunschweiger Straße“, sagt Lucas Weiß, Geschäftsführer des Vereins Hospizarbeit Region Wolfsburg. Das Motto „Dem Sterben ein Zuhause geben“, das sich auch im Logo des Vereins wiederfindet, trägt die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden seit 25 Jahren durch ihre Arbeit.

Hospizverein Wolfsburg : Die Ehrenamtlichen sind unsere Basis

„Wenn man sich mit Ehrenamtlichen der ersten Stunde unterhält, so berichten sie, dass es ihnen vor allem darum ging, über das Thema Sterben sprechen zu können und somit auch Ängste und Sorgen in den Blick zu nehmen, die die Sterbenden und ihre Angehörigen plagen“, erzählt Brigitte Werner, stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin des Sozialdienstes des Vereins. „Die Ehrenamtlichen sind unsere Basis. Heute unterstützen uns über 170 ehrenamtliche engagierte Menschen im ambulanten und stationären Bereich.“

Verein finanziert durch Spenden

„Wir sind auf wirklich jede Hilfe angewiesen“, sagt der Vorsitzende Rainer Bogner. Pro Jahr werden etwa 400 000 Euro Spenden benötigt, damit die Hospizarbeit in der heutigen Form weitergeführt werden kann. Die ambulante ehrenamtliche Begleitung, das Hospiz in der Eichendorffstraße, die Begleitung lebensverkürzt erkrankter Kinder und die Trostinsel für trauernde Kinder und Jugendliche: In allen einzelnen Bereichen benötigt der Hospizverein finanzielle Unterstützung in Form von Spenden oder Erbschaften.

