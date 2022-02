Wolfsburg

Eine 82-jährige Danndorferin fährt immer mit dem Bus nach Wolfsburg und wieder zurück. Vor der Rückfahrt würde sie sich gerne hinsetzen, doch an der Bushaltestelle gegenüber des Hauptbahnhofs gibt es keine Sitzmöglichkeit. Das macht Elke Braun vom Ortsverband des Verkehrsclubs Deutschland sauer, sie fordert ein Umdenken der Verwaltung.

Der Ortsverband nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die Stadt Wolfsburg Fördermittel vom Land Niedersachsen zum Ausbau von acht Bushaltestellen und die Anschaffung von klimafreundlichen Bussen erhält. „Aber wie kann es sein, dass für die Stadt die Gestaltung der Bushaltestellen wichtiger ist, als eine komfortable Sitzmöglichkeit für Busbenutzer?“, fragt sich Vorsitzende Elke Braun.

Danndorferin beschwerte sich beim Verkehrsclub Wolfsburg

Eine 82-Jährige beschwerte sich beim VCD über die fehlende Sitzmöglichkeit vor dem Innside Hotel am Willy-Brandt-Platz. Die Danndorferin habe kein Auto und fahre immer mit dem Bus nach Wolfsburg, erzählt Braun. Vor der Rückfahrt könne sie sich nicht hinsetzen. Ein Problem für die 82-Jährige.

Eine Bushaltestelle mit Bank: Elke Braun vom Verkehrsclub Deutschland ist enttäuscht, dass es in Wolfsburg Haltestellen ohne Sitzmöglichkeit gibt. Quelle: Dennis Nobbe

Der Verkehrsclub fragte bei der Stadtverwaltung nach, warum keine Sitzmöglichkeiten vor den Gebäuden gegenüber des Bahnhofs aufgestellt worden seien. Die Haltestelle der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) bestehe doch schon seit langem. „Der Bürgersteig ist so breit, da muss doch eine Bank sein“, sagt Braun.

Elke Braun hofft auf Sitzmöglichkeiten an der Haltestelle

Die Verwaltung antwortete dem Verkehrsclub: Wegen der Gestaltung seien hier keine Sitzmöglichkeiten und Unterstände erwünscht. Die WAZ hakte nach. Fehlende Sitzgelegenheiten an der Stelle seien immer mal wieder Thema, so ein Stadtsprecher. „Die Stadt hat das vor längerer Zeit bereits geprüft. Allerdings fehlt an der Stelle der nötige Platz um das zu realisieren. Bänke gibt es aber in unmittelbarer Nähe auf dem Platz vor dem Hotel“, teilte die Stadt mit.

Elke Braun wünscht sich dennoch Sitzmöglichkeiten an der Bushaltestelle. Schließlich soll der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) attraktiver gemacht werden, die Menschen sollen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen. „Die Verwaltung muss ihre Meinung zugunsten der Fahrgäste ändern und wir hoffen, dass die Finanzmittel des Landes noch für Sitzmöglichkeiten verwendet werden“, so Braun.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig