Verkaufsoffener Sonntag: Shopping und ein Biathlon mit Tretroller

Die Wolfsburger Innenstadt verwandelte sich am verkaufsoffenen Sonntag in eine Wintersport-Arena. Natürlich ohne Schnee – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Elf Mannschaften mit jeweils drei Teilnehmern waren am Hugo-Bork-Platz am Start. Darunter waren weniger Geübte genauso wie durchtrainierte Sommerbiathleten von USK Gifhorn und SV Allerbüttel. Viele Zuschauer feuerten sie lautstark an der Strecke an. Am Ende machten die „Profis“ das Rennen: Das Team „Die unglaublichen Sportskanonen“ vom USK Gifhorn holte sich den Sieg.

Zur Mannschaft gehören sportliche Hochkaräter wie Steffen Hannich, Alexander Krenz und Georg Paulmann. Auf den zweiten Platz kamen die „Jungsenioren Allerbüttel“ vom SV Allerbüttel, die mit Bernd Hornburg, Karsten Krökel und Markus Kullik ebenso gut besetzt waren. Das gilt auch für die „Shoot Knights“ mit Christian Strohall, Friedrich Neubauer und Svenja List, die sich Platz drei erkämpften.

Für die Gewinner hatten die Veranstalter von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing ( WMG) Pokale, Medaillen und Preise wie Bluetooth-Kopfhörerset und -Lautsprecher. Die „Unglaublichen Sportskanonen“ dürfen außerdem zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding 2021. Einziger Wermutstropfen des Tages: Ex-Biathlon-Weltmeister und Olympiasieger Michael Rösch musste seinen Auftritt in Wolfsburg absagen. Der Experte und Ehrengast der Veranstaltung war stark erkältet.

Auf Tipps mussten die Starter trotzdem nicht verzichten, die gab es von der Agentur InMOTION. Gute Ratschläge waren auch nötig. Denn was so einfach aussah, war es in der Realität gar nicht. Jedes Teammitglied musste auf der Porschestraße eine rund 300 Meter lange Laufstrecke absolvieren – mit Tretroller. Damit die Strecke nicht so einfach war, hatten die Organisatoren einige Hütchen-Hindernisse an der Brunnenlandschaft aufgebaut. „Die darf man nicht berühren“, warnte Moderator Martin Bremer von der Agentur InMOTION. Jedes Berühren kostete eine Strafrunde.

Die drohten auch beim Liegend- und Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss musste der Schütze in eine simulierte 50 Meter-„Strafrunde“ auf einem stationären Thorax-Trainer. Und die hatte es in sich: „Die ersten 100 Metern sind noch einfach – danach wird es hart“, erklärte Daniel Hoffschneider von der Agentur InMOTION schmunzelnd. Der Thorax-Trainer, der stark an ein Laufband erinnert, ist nicht umsonst Trainingsgerät für Top-Biathleten.

Geschossen wurde aus einer Entfernung von zehn Metern

Geschossen wurde aus einer Entfernung von zehn Metern auf Ziele mit 45 Millimetern Durchmesser. Die originalen Biathlongewehre waren mit Infrarotschießtechnik ausgestattet und ermöglichten allen Wettkämpfern gefahrloses Schießen. Aber sie waren gar nicht so leicht zu bedienen – auch nicht für Sommerbiathlon-Profi Mareike Hornburg vom SV Allerbüttel. „Das Handling ist ganz anders“, meinte sie.

Auch der Roller machte den Biathleten ganz schön zu schaffen. „Beim Laufen sind wir gut, aber wir sind keine Rollerfahrer“, erklärte Mareike Hornburg. Das konnte Raphael Kostrewa vom USK Gifhorn nur unterschreiben. Der 17-Jährige trug es mit Humor: „Hier steht der Spaß im Vordergrund.“

„Wir wollen Neuheiten ausprobieren“

Der Spaß und mal etwas Neues in Wolfsburg zeigen, das waren die Gründe, warum die WMG zum ersten Mal einen Biathlon-Cup in Wolfsburg veranstaltete. „Wir wollen Neuheiten ausprobieren – und wenn die gut bei den Besuchern ankommen, wiederholen wir sie“, erklärt WMG-Citymanager Frank Hitzschke.

Geschäfte in der Innenstadt und im Heinenkamp hatten am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. In den Designer Outlets ( DOW) war gut was los. „Wir hatten auch viele überregionale Kunden, was uns sehr gefreut hat“, sagt Geschäftsführer Michael Ernst. Schon ab 14 Uhr waren alle Parkplätze rund ums DOW rappelvoll. Es kamen aber nicht nur viele Kunden, sondern es wurde außerdem viel gekauft – Mode fürs Frühjahr. „Die Kunden haben Lust, Farbe zu kaufen“, so Michael Ernst.

