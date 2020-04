Verheerende Situation in einem Wolfsburger Pflegeheim: Eine Helferin berichtet

Wolfsburg

Sie verlieren ihren Lebenswillen, haben kaum Kontakt zur Außenwelt: Bewohner in Pflegeheimen leiden immens unter dem Corona-Virus. Und auch das Personal ist am Limit: körperlich und psychisch überlastet. Doch sie kämpfen an vorderster Front gegen Covid-19. Das erlebt auch Grit Wegner aus Barnstorf in einem Wolfsburger Seniorenheim. Der Name des Seniorenheims bleibt auf Wunsch der Interviewten anonym.

Die gelernte Physio-Therapeutin hat sich als freiwillige Helferin bei der Stadt gemeldet. Der städtische Krisenstab teilte sie einem Pflegeheim zu. Dort berichtet sie von dem Leid der Bewohner. Und von der Erschöpfung des Pflegepersonals. Für das die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) jüngst eine Aufstockung und bessere Arbeitsbedingungen forderte.

Anzeige

Helferin: „Zwei Pfleger für 24 Menschen“

Die 47-Jährige ist in den Dienstplans den Heims integriert. Sie wäscht die Bewohner. Füttert sie, wenn sie nicht mehr selbstständig Nahrung zu sich nehmen können. Hilft beim Anziehen, bezieht die Betten und bringt sie zur Toilette. 24 Menschen sind in dem Heim untergebracht. „Im Spätdienst kümmern sich zwei Pfleger um alle Bewohner“, sagt Wegner. Morgens sind es mit ihr zusammen drei Kräfte. „Die Pfleger sind am Ende“ sagt die Barnstorferin, es fehle einfach an Personal.

„Ich wünsche mir, dass wir die Corona-Krise mit dem Herzen und nicht mit Angst bewältigen. Und, dass sich viele Wolfsburger freiwillig melden, um in den Heimen mitzuhelfen“. Wieviele Menschen derzeit als freiwillige Helfer im Einsatz sind, dazu kann die Stadt keine Angaben machen. Die Helfersuche laufe weiter, Gespräche würden weiter geführt, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Mangelnde Anerkennung für die Pflegearbeit

Wegner kritisiert die Entlohnung des Pflegepersonals und die mangelnde Wertschätzung ihrer Arbeit. „Wenn mehr Menschen diesen Job machen sollen, dann muss er besser bezahlt werden. Mir haben Pfleger berichtet, dass sie sich von ihrem geringen Gehalt selbst noch die Arbeitskleidung kaufen müssen.“ Und: Der Personalschlüssel müsse aufgestockt werden. Auch der bürokratische Aufwand sei zu hoch: „Eine gute Aktenführung scheint vielerorts wichtiger zu sein, als die Pflege. Am Ende muss eben die Bewertung des Heims stimmen. Auch wenn diese nicht die Realität wieder spiegelt.“

Verbrauch von Schutzkleidung so gering wie möglich halten

Helfer und Pflegepersonal sind im Pflegeheim mit Corona-Schutzkleidung ausgestattet. „Aber wir müssen sorgsam damit umgehen. Wir sind darauf hingewiesen worden, diese möglichst nicht zu oft zu wechseln. Ein Schutzanzug sollte für eine komplette Schicht getragen werden, wie auch der Mund- und Nasenschutz“, sagt Wegner. Ein Quarantäne-Patient im Heim werde ausschließlich von einer Pflegekraft während der gesamten Schicht betreut. Auch das verringere den Verbrauch von Schutzkleidung.

Einarbeitung im Heim war nicht möglich

Ihr erster Tag im Pflegeheim ist Wegner deutlich vor Augen: „Es gab so gut wie keine Einarbeitung. Dafür war keine Zeit. Ich nahm mir die Waschschüssel und habe angefangen, Menschen zu waschen“, sagt sie. Kaum Zeit hat sie auch für Pausen, ebenso wenig für ein Gespräch mit den Bewohnern. Doch wenn sie es schafft, ein paar Sätze mit den Senioren zu wechseln, erhält sie Worte der Dankbarkeit: „Dann lohnt sich die schwere Arbeit“, so Wegner.

Aber die Menschen tun ihr leid: „Sie leben wegen des Virus so abgekapselt am Ende ihres Lebens. Der Stresslevel der Senioren derzeit sei enorm hoch. „Ich frage mich was schlimmer ist“, sagt Wegner, „an Covid zu sterben, aber Verwandte um sich zu haben“, oder “so einsam zu sein.“ Seit drei Wochen säßen die Heimbewohner 24 Stunden lang auf ihren Zimmern. „Sie verweigern ihr Essen, weil sie einsam sind. Und wir können sie dazu nicht zwingen“, sagt die Helferin.

Lesen Sie auch:

Von Nina Schacht