Wolfsburg

Gute Nachrichten für Wolfsburgs Vereine: Die Sportverwaltung öffnet ab Montag, 15. Februar, die städtischen Sporthallen und alle Sportanlagen im Freien für die Ausübung von Individualsport und hat dies den Sportvereinen bereits mitgeteilt.

Stadträtin Monika Müller : „Der Lockdown wird zwar bis zum 7. März verlängert, erfreulicherweise ist der sogenannte Inzidenzwert in Wolfsburg in diesem Monat aber weiter gesunken und liegt nun tageweise sogar unter 50. Daher ist es nun möglich, allen Sportbegeisterten unsere Hallen zur Verfügung zu stellen, um die Sportmöglichkeiten gerade jetzt in der (eis)kalten Jahreszeit zu erweitern.“

Ausübung von Individualsport ist zwingend an die Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes geknüpft

Die Wolfsburger Sportvereine können innerhalb bereits gebuchter Nutzungszeiten diese Sportanlagen für den Individualsport allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes inklusive einer weiteren Person nutzen.

Die Ausübung von Individualsport ist zwingend an die Vorlage eines umfassenden Hygienekonzeptes geknüpft, welches der Sportstättenbelegung der Stadt Wolfsburg vor der Nutzung der Sportanlage vorgelegt werden muss. Hilfreiche Infos bieten die aktuellen Antworten des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zu den häufig gestellten Fragen rund um das Sporttreiben: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestellte-fragen-rund-ums-sporttreiben-188025.html

Wer noch Fragen hat, kann sich an die Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Sport wenden per E-Mail an sporstaettenbelegung@stadt.wolfsburg.de.

Von der Redaktion