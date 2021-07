Wolfsburg

Bei der Benefizaktion des Vereins „Wolfsburger für Wolfsburg“ sind während des Heimspiels der Grizzlys am 15. Dezember 2019 insgesamt 28 000 Euro zusammengekommen. Davon wurden 10 000 an die Trostinsel gespendet worden. Wegen Corona war bisher keine offizielle Spendenübergabe möglich, der Termin wurde nun an der Eisarena nachgeholt.

Die Trostinsel ist Teil der Hospizarbeit der Region Wolfsburg und bietet Unterstützung für trauernde junge Menschen, bei denen ein geliebter Mensch lebensverkürzend erkrankt oder verstorben ist. Die Kinder- und Jugendtrauerarbeit ist ein kostenfreies Angebot und wird durch Spenden finanziert.

Viele Menschen unterstützen die Trostinsel

Demnach hoffte Trostinsel-Leiterin Dagmar Huhnholz zu Beginn der Pandemie, dass die Menschen weiterhin an die Trauernden denken. Und sie wurde nicht enttäuscht. „Viele wunderbare Menschen haben uns in der pandemischen Zeit unterstützt“, sagt Huhnholz.

Zuvor haben die Zuschauer beim Heimspiel der Grizzlys gegen die Berliner Eisbären die Trostinsel unterstützt. Im Dezember 2019 sind durch Spenden, Tombola und Penalty-Schießen 28 000 Euro zusammengekommen. „Ein großes Dankeschön an die Grizzlys, alle Helfer und die Spender“, betont Christian Lang, Vorsitzender des Vereins „Wolfsburger für Wolfsburg“.

Trostinsel Wolfsburg plant Aktivitäten für Kinder und Familien

Von der Gesamtspende gingen 10 000 Euro an die Trostinsel. Ein Teil des Geldes soll für Aktivitäten mit den Familien der Trauernden verwendet werden. Da Sommerferien sind, werden momentan in der Trostinsel keine Gruppentreffen angeboten. Die trauernden Kinder und Jugendlichen können sich mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einem Einzel-Gespräch treffen. „Nach den Ferien können wir hoffentlich mit größeren Gruppen wieder starten und dann planen wir auch die Ausflüge“, so Huhnholz.

Der Verein Wolfsburger für Wolfsburg plant im September weitere offizielle Termine zur Scheck-Übergabe. „Zwei Institutionen in Wolfsburg haben auch noch jeweils 10 000 Euro bekommen“, sagt Lang. Welche das sind, möchte er noch nicht verraten.

