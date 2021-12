Wolfsburg

Mit ihrem Verein wollen Wolfsburger Kinderaugen erstrahlen lassen: Beatrix Bogatzki und ihr 20-köpfiges Team von „Päckchen für Wolfsburg“ sammeln Geschenkspenden für bedürftige Kinder und Jugendliche in der Region.

Am Montag hatte der Verein seinen offiziellen Gründungstag. „Wir möchten diesen Menschen zu Weihnachten eine Freude bereiten und sammeln Päckchen mit passenden Geschenken“, so Bogatzki. Zum Beispiel neues ungebrauchtes Spielzeug, Brettspiele, Puzzle, Bücher, Schulsachen oder Kinogutscheine. Bei den Sammelaktionen des Schwestervereins in Braunschweig sei leider auch schon Müll oder Alkohol in den Päckchen gelandet – das solle natürlich nicht passieren. „Bitte auch keine Medikamente, CDs oder DVDs, zerbrechliche Gegenstände und kein Obst“, merkt Bogatzki an. Die Päckchen sollen einen Wert von maximal 15 Euro haben.

Sammlung läuft noch bis Sonntag

Wer mitmachen will, kann sein Päckchen bis Sonntag, 19. Dezember an zwei Stellen abgeben: Eric R. Wiechel Investments in der Daimlerstraße und der Kiosk Bunte Tüte in der Saarstraße nehmen die Weihnachtspakete an. „Beim Kiosk Bunte Tüte gibt es bei Abgabe sogar einen gratis Kaffee oder Tee“, verspricht Bogatzki. „Wenn jemand nicht die Möglichkeit hat, die Präsente selbst abzugeben, komme ich auch gern persönlich vorbei und hole diese ab“, sagt die Wolfsburgerin. Ein Anruf oder eine E-Mail würden genügen.

Infobox: Alles zur Teilnahme

Für die Päckchen nutzt der Verein einen Raum in Ehmen. Hier sollen sich bald jede Menge Päckchen mit Geschenken stapeln, die das Team vor dem Verschenken kontrolliert. Zu den Kindern gelangen die Geschenke über zwei Wolfsburger Hilfsorganisationen. Damit für jeden und jede das Richtige dabei ist, melden die Organisationen, für welches Alter und Geschlecht Geschenke benötigt werden. „Wir stellen dann alles zusammen, dann wird es abgeholt .“ In Zukunft will der Verein mit weiteren regionalen Hilfsorganisationen zusammenarbeiten.

Der Verein will auch für Schultüten sammeln

„Ich wurde durch Julia Swiatkowski inspiriert, die denselben Verein in Braunschweig mitgegründet hat und als Vorsitzende leitet“, erzählt Bogatzki. Seit 2017 organisiert Swiatkowski die Braunschweiger Aktion. Sie und Bogatzki lernten sich bei der Jungen Union kennen. „Wir hoffen, dass wir in Wolfsburg im nächsten Jahr noch weiter wachsen und im September für Schultüten sammeln werden“, so Bogatzki. 

