Wolfsburg

Wolfsburgs Busfahrgäste brauchen in Wolfsburg am Dienstag starke Nerven: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat auch die Beschäftigten im ÖPNV zum Warnstreik aufgerufen. Bei der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) liefen am Montag schon die Telefone der Hotline heiß. Fest steht, dass viele Busse der 28 Linien am Dienstag nicht fahren werden – das betrifft auch die jungen Wolfsburger, die sonst mit dem Bus zur Schule fahren. Was nun wichtig ist:

Wo finden Warnstreiks statt? Bestreikt werden neben der WVG das Klinikum, Teile der Stadtverwaltung, die Wolfsburger Abfallwirtschaft und die Straßenreinigung. Um 9.30 Uhr soll am Klinikum ein Demonstrationszug starten, für 10 Uhr ist eine Kundgebung am Rathaus geplant.

Welche Auswirkungen haben die Streiks? „Wir wissen nicht, welche Mitarbeitenden sich beteiligen werden“, sagt Klinikum-Sprecher Thorsten Eckert. Es gebe aber eine Notdienstvereinbarung mit Verdi, nach der wichtige Bereiche wie die Zentrale Notaufnahme oder die Intensivstation nicht betroffen sein werden. Auch die Stadtverwaltung hat laut einer Sprecherin noch keine weiteren Informationen. Frühestens am Dienstagmorgen werde bekannt, welche Bereiche der Verwaltung von der Arbeitsniederlegung betroffen sein werden. Auch bei der WVG, die 180 bis 190 Busfahrer beschäftigt, weiß man noch nicht, wie viele davon ihre Arbeit niederlegen werden. Fahrgäste sollten sich aber darauf einstellen, dass nur die Busse der Subunternehmen fahren werden, die etwa 20 Prozent des Liniennetzes bedienen.

Welche Linien der WVG werden fahren? Die WVG hat unter www.wvg.de/fahrgastinfo/fahrplaene den ausgedünnten Fahrplan für den Streiktag eingestellt. Die Hotline ist unter Tel. 189 88 88 erreichbar, dort müssen Kunden wegen der vielen Anrufe aber Geduld für die Warteschleife mitbringen. Der freigestellte Schülerverkehr, das heißt die Beförderung der Kinder zur Sprachfrühförderung mit den T5-Bussen, wird nicht bestreikt und kann normal stattfinden.

Wie lange sind die Busverbindungen betroffen? Der Warnstreik läuft laut WVG von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss. Das betrifft also Fahrten vom frühen Morgen um 4 Uhr bis in die Nacht um 0.30 Uhr. Fahrgäste müssen also den ganzen Tag über Alternativen einplanen. Die Busse auf den verbliebenen Fahrten könnten deutlich voller werden als sonst. Laut WVG kann aufgrund möglicher Überfüllung nicht garantiert werden, dass jeder mitfahren kann. Die Verkehrsgesellschaft bittet auch darum, weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Was ist mit der Kinderbetreuung? Kitas sind zum jetzigen Zeitpunkt laut Verdi mit Rücksicht auf die schwierige Situation von Kindern und Eltern in Zeiten von Corona nicht zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft will in den Kitas informieren und für Unterstützung werben.

Worum geht es? Verdi will mit den Warnstreiks ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Für die Beschäftigten im ÖPNV fordert die Gewerkschaft einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Zwar gehört der ÖPNV zum öffentlichen Dienst, doch mit den dort derzeit ebenfalls laufenden Tarifverhandlungen haben die Forderungen der Gewerkschaft nichts zu tun.

Von Christian Opel