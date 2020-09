Wolfsburg

Die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi ziehen wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst auf die Straße. Für Dienstag, 29. September, kündigt Verdi Warnstreiks in Wolfsburg an. Bestreikt werden das Klinikum, Teile der Stadtverwaltung, die Wolfsburger Abfallwirtschaft und die Straßenreinigung. Um 9.30 Uhr startet am Klinikum ein Demonstrationszug, für 10 Uhr ist eine Kundgebung am Rathaus geplant. Auch die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft an diesem Tag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Pendler müssen sich auf massive Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft fordert für ÖPNV-Beschäftigte einen bundesweiten Rahmentarifvertrag.

Teilnehmer sollen bei Demos Mundschutz tragen und Abstände einhalten

Wie viele Verdi-Mitglieder an Demo und Kundgebung teilnehmen werden, sei schwer abzuschätzen, sagt Sven Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer Süd-Ost-Niedersachsen. „Das ist völlig offen. Wir machen das zum ersten Mal in Zeiten von Corona.“ Unter den Bedingungen der Pandemie würden die Streiks stark auf die Betriebe selbst fokussiert sein und den Infektionsschutz hoch ansetzen. „Wir achten auf Abstände und rufen unsere Mitglieder dazu auf bei öffentlichen Aktionen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, so Wertmüller.

Anzeige

Warnstreik angekündigt: Verdi plant am 29. September auch eine Kundgebung vor dem Wolfsburger Rathaus. Quelle: Roland Hermstein/Archiv

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Kitas seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht zum Streik aufgerufen: „Unsere Kolleginnen in den Kitas wissen natürlich um die schwierige Situation vieler Eltern und um Eingewöhnungsphasen“, erklärt Wertmüller. Man werde am Streiktag in den Kitas informieren und für Unterstützung werben.

Wie stark die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) von den Arbeitsniederlegungen der Busfahrer betroffen sein wird, ist noch unklar. „Wir haben noch keine offiziellen Informationen von der Gewerkschaft bekommen“, sagt Sprecherin Sabrina Lampe. Ob Notfahrpläne geben werde wie bei Streiks in der Vergangenheit, stehe bislang noch nicht fest. Laut Verdi müssen sich Fahrgäste auf „massive Einschränkungen“ einstellen.

Verdi fordert mehr Geld im öffentlichen Dienst und bundesweiten Tarifvertrag für ÖPNV

Die Gewerkschaft Verdi will mit den Warnstreiks in vielen deutschen Städten ihren Lohnforderungen im laufenden Tarifstreit mit Bund und Kommunen Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat.

Die Forderungen für die Beschäftigten im ÖPNV sind von den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst separat zu betrachten. Es handelt sich beim ÖPNV um Spartentarifverträge. Weil diese sich aus Sicht der Gewerkschaft im Laufe der Jahre in den einzelnen Ländern auseinanderentwickelt haben, möchte Verdi sie nun durch eine bundesweite Regelung ergänzen. Doch das habe die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände verweigert, kritisiert Gewerkschaftssekretär Hermann Hane vom Landesbezirk Niedersachsen-Bremen. „Diese Verweigerung ist völlig unverständlich und nicht akzeptabel. Es ist ein Affront gegenüber den Beschäftigten und auch gegenüber den Fahrgästen, die täglich mit Bussen und Bahnen fahren“, so Hane. Nach 20 Jahren Sparzwang in den Verkehrsbetrieben können der ÖPNV und die Verkehrswende nur eine Chance haben, wenn es bundesweit gute Arbeitsbedingungen in den Betrieben gebe, so Hane.

Von Christian Opel