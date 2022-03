Verdacht auf Autodiebstahl: 29-Jähriger unter Drogen flüchtet in Wolfsburg vor Polizei

Wolfsburg

Die Polizei hat in Wolfsburg in der Nacht zu Donnerstag einen berauschten 29-Jährigen festgenommen, der zuvor mit seinem Golf vor einer Verkehrskontrolle flüchten wollte. Gegen 1.42 Uhr wollte eine Streife den dunklen Golf kontrollieren, der auf der Schillerstraße in Richtung Braunschweiger Straße fuhr. „Als der Fahrer die Absicht der Beamten bemerkte, gab er Gas und bog mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Siemensstraße ab“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Berauschter Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Dabei bretterte der Mann an einer Ampel vorbei, die Rot für ihn zeigte. Er bog mit seinem Golf rechts in die Köhlerbergstraße ab. „Wenige Minuten später fanden die Polizeikräfte den Golf mit laufendem Motor und verlassen in Höhe eines Häuserdurchgangs in der Siemensstraße vor“, so Figge. Den Fahrer entdeckten die Beamten wenige Meter weiter an der Ecke von Siemensstraße und Rathausstraße. Ein Test verlief positiv auf Alkohol und Kokain, einen Führerschein hatte er nicht dabei. Ihm wurde im Klinikum eine Blutprobe entnommen.

Verdacht auf Autodiebstahl

Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Wagen abgeschleppt. Der Mann aus Südosteuropa konnte zum Grund seines Aufenthalts in Wolfsburg und zur Herkunft des VW Golfs keine oder nur widersprüchliche Angaben machen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf Autodiebstahl.

Von der Redaktion