Kunst nach der Arbeit oder ein Atelier für Erwachsene – im Wolfsburger Kunstmuseum gibt es in dieser Woche gleich vier spannende Veranstaltungen. Im Mittelpunkt der angebotenen Events steht die aktuelle Ausstellung Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“.

„Art After Work“ am Donnerstag, 14. Oktober

Entspannter Start in den Feierabend mit Art After Work am Donnerstag, 14. Oktober, um 16.30 Uhr: Gäste verbringen den Nachmittag auf angenehme Weise im Kunstmuseum– zuerst gibt es Sekt und Süßes (abgepackt in kleinen Naschtüten), im Anschluss flanieren die Gäste durch das Museum und lauschen einer kurzen Einführung zur Ausstellung. Kosten: 15 Euro pro Person.

Im Kunstmuseum: Blick in die aktuelle Oil-Ausstellung – möglich auch im Rahmen der „Art After Work“. Quelle: Marek Kruszewski

„Kunst mit Kind am Freitag, 15. Oktober

Zeit für eine Stunde Kunstgenuss am Freitag, 15. Oktober, um 10 Uhr: Vor der regulären Öffnungszeit besuchen Mütter und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern im Alter bis zu vier Jahren die Ausstellung Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Sie werden begleitet von der Künstlerin Ewa Lesny. Nach der Führung haben die Eltern noch Gelegenheit, die Ausstellung individuell anzusehen. Kosten: Drei Euro plus Eintritt.

Familienführung im Kunstmuseum Wolfsburg. Quelle: Kunstmuseum Wolfsburg

Kunstmuseum Wolfsburg Die Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ ist noch bis zum 9. Januar 2022 im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro, ermäßigt acht Euro.

Atelier für Erwachsene am Samstag, 16. Oktober

Im Atelier für Erwachsene am Samstag, 16. Oktober, von 14 bis 18 Uhr lassen sich die Teilnehmer zur eigenen künstlerischen Auseinandersetzung von der aktuellen Ausstellung inspirieren. Verschiedenste Techniken und Materialien werden ausprobiert. Angeleitet durch die Künstlerin Ewa Lesny . Der Blick für die Kunst wird geschärft und bereichert.Teilnahme 15 Euro pro Person plus Eintritt.

Online-Yoga am Montag, 18. Oktober

Gemeinsam mit Elisabeth Stumpf, Künstlerin und Yogalehrerin, vertiefen die Teilnehmer*innen in der kommenden Online-Yoga-Stunde den gegenwärtigen Moment – dabei schalten wir live aus unserer Ausstellung Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters. Auch für Anfänger und neue Yogis geeignet. Kosten: 5 Euro.

Die Anmeldung zu allen Veranstaltungen erfolgt über shop.kunstmuseum.de.

Von der Redaktion