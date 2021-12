Wolfsburg

Vegetarisches und veganes Essen ist im Trend. Konsumforscher gehen von rund acht Millionen Deutschen aus, die dauerhaft kein Fleisch essen – auch an Weihnachten nicht. Die WAZ sprach mit dem Wolfsburger Koch und Küchenleiter David Schnepf, der eine ansprechende Alternative zur Gans für die WAZ-Leser aus seiner Kochmütze zauberte.

Schließlich soll alle Jahre wieder zu den Festtagen etwas Besonderes auf den Tisch kommen, wie auch bei Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann, der der WAZ verriet: „Auf besonderen Wunsch unserer Kinder gibt es bei uns Zuhause an Heiligabend seit einigen Jahren Raclette. Am ersten Weihnachtstag muss es dann ganz traditionell Gans mit Klößen und Rotkohl sein. Das gehört für mich zu jedem Weihnachtsfest dazu“, so Weilmann. „In der Regel sind wir dafür bei meinen Eltern zu Gast. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es dann mit meiner Frau, meinen Kindern und meinen Schwiegereltern zu unserem Lieblingsgriechen.“

Rezept für Rotkohl 900 g Rotkohl, äußere Blätter und Strunk entfernt, geraspelt 2 Äpfel entkernt und in kleine Würfel geschnitten 2 Zwiebeln geschält und in Streifen geschnitten 2 EL Sonnenblumenöl 1 EL Zucker 4 EL Rotweinessig ¼ TL Gewürznelke gemahlen 1 Zimtstange 125 ml Traubensaft 2 EL Preiselbeeren Salz, frisch gemahlener Pfeffer 1. In einem großen Topf das Öl erhitzen und darin die Zwiebeln goldgelb anbraten. 3. Den Kohl zusammen mit Zucker, Essig, Traubensaft und den Gewürzen hinzufügen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2. Die Apfelwürfel hinzufügen und 3 Minuten garen. 4. Alles einmal aufkochen lassen und bei schwacher, Hitze mit Deckel, 40 Minuten garen bis der Kohl weich ist. 5. Die Preiselbeeren unter den Kohl rühren und servieren

Rotkohl: Ein Klassiker zu Weihnachten. Quelle: dpa

Nicht nur bei den Weilmanns gehört die Gans mit Klößen und Rotkohl zum Weihnachtsfest, wie das Jesuskind zur Krippe. Doch was ist, wenn ein Vegetarier unter den Gästen ist? Koch David Schnepf weiß, was es für eine Herausforderung sein kann, Fleisch durch fleischlose Alternativen zu ersetzen. Seit 2010 ist er der Chefkoch der freien Waldorfschule Wolfsburg. „Vorher war ich in Weyhausen in der Alten Mühle beschäftigt und insbesondere für Fleischgerichte zuständig“, so Schnepf. „In der Waldorfschule lautete dann der Auftrag: Bitte nur fleischlos!“

Rezept für Kartoffelklöße Rezept für 12 Kartoffelklöße. – 600g Kartoffeln gekocht, kalt – 100g Kartoffelstärke – 40g Butter – 1TL Salz – 1 Ei 1. Die Butter zerlassen. 3. Einen Topf mit viel gesalzenem Wasser zum Sieden bringen, aus dem Teig 12 Klöße formen und in das Salzwasser gleiten lassen. 2. Die kalten gekochten Kartoffeln durch ein Sieb drücken mit der Butter und den restlichen Zutaten zu einem geschmeidigen Teig kneten. 4. Die Klöße ca. 15 Minuten ziehen lassen aber nicht kochen!

Das war für den gelernten Koch erstmal eine Umstellung. Schließlich sei Fleisch der dominante Teil was Geschmack angeht. Schnepf nahm diese Herausforderung jedoch an, hatte viel Einfälle, probierte einiges aus und hat sich mittlerweile ein abwechslungsreiches Repertoire an kreativen fleischlosen Speisen angeeignet.

Video – so entstehen Buchweizentaler:

Kreativ sind nicht nur die Gerichte selbst, sondern auch die Namen auf dem wöchentlichen Speiseplan, der in der Schulmensa aushängt. „Vererbste Maismöhren“, „alberne Kichererbsen“ oder „Klöße im Vanillemeer“ – wenn das nicht für gute Essenslaune bei den Schülern sorgt!

Rezept für Buchweizentaler Das Rezept ergibt rund 12 Taler. – 200g Buchweizen – 350ml Gemüsebrühe – 2 EL Butter – 1 Zwiebel in Würfel geschnitten – 100g geraspelte Karotten – 50g geraspelter Sellerie – 50g Porree in feine Streifen geschnitten – 2 EL Grieß (Dinkel o. Weizen) – 2 EL Mehl – 2 Eier – 1 Bund Petersilie gehackt – 1TL Majoran getrocknet – 1EL Sojasoße -Salz, frisch gemahlener Pfeffer – Öl zum Braten 1. In einem Topf die Zwiebelwürfel in der Butter glasig schwitzen. Karotten, Sellerie und Porree hinzufügen und 5 Minuten anbraten. 4. Die Masse etwas auskühlen lassen, dann Grieß, Mehl und Eier und die Kräuter unterarbeiten. 2. In der Zwischenzeit den Buchweizen heiß abspülen und zum Gemüse geben. 5. Die Bratling-Masse mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer nach Belieben abschmecken. 3. Die Mischung mit der Gemüsebrühe auffüllen und aufkochen. Den Buchweizen auf kleinster Stufe quellen lassen und gelegentlich rühren bis alle Flüssigkeit aufgesogen ist. 6. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, mit einem großen Löffel die Buchweizenmischung in Teilen mit etwas Abstand hineinsetzen, leicht flach drücken und von beiden Seiten braten.

Als vegetarisches Weihnachtsmenü empfiehlt der Küchenchef klassische Kartoffelklöße und Apfelrotkohl, dazu gebratene Buchweizentaler und eine schmackhafte Thymiansoße. „Dieses Gericht lässt sich einfach zubereiten und funktioniert ohne exotische Zutaten“, sagt Schnepf. Wer Thymian im Garten hat, könne ihn auch bei niedrigen Temperaturen ernten. Damit sei Thymian ein echtes Winterkraut, dass hier zum Einsatz kommt.

Rezept für Thymiansoße Rezept für sechs Personen. – 3 Zwiebeln gewürfelt – 3 Karotten gewürfelt – 50 g Sellerie gewürfelt – ½ Stange Lauch in Ringe geschnitten – 1 Knoblauchzehe in Scheiben – 1 Tomate geviertelt – 1 EL Tomatenmark – 400 ml Rotwein – 1 L Gemüsebrühe – 5 Thymianzweige – 1 Lorbeerblatt – 1-2 TL dunkler Balsamico-Essig – Pflanzenöl, Salz, Pfeffer 1. In einem großen Topf etwas Öl erhitzen und darin die Zwiebeln hell anbraten. 2. Karotten, Sellerie, Lauch und Knoblauch hinzufügen und alles zusammen braun anbraten. 3. Das Tomatenmark und die Tomaten unterrühren, kurz anrösten und mit der Hälfte des Rotweins ablöschen. 4. Den Soßenansatz so lange kochen lassen, bis der Rotwein verkocht ist und das Gemüse wieder anfängt zu braten. 5. Den Restlichen Rotwein hinzufügen und wieder einkochen lassen. Danach den Ansatz mit der Gemüsebrühe auffüllen, das Lorbeerblatt und 3 Thymianzweige im Ganzen hinzufügen und bei reduzierter Hitze mit Deckel und gelegentlichem Rühren eine Stunde kochen lassen. 6. Das Lorbeerblatt und die Thymianzweige entfernen, die Soße mit einem Mixstab pürieren und durch ein Sieb passieren. 7. Die Soße nach Belieben mit etwas Mehl binden oder mit etwas Brühe verdünnen. 8. Die Blätter der restlichen beiden Thymianzweige abzupfen und zusammen mit dem Balsamico zur Soße geben. 9. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren.

Für die Soße ist 400 Milliliter Rotwein im Rezept angegeben, „dieser verkocht allerdings beim Ansatz der Soße und vor allem der Geschmack bleibt erhalten, der Alkohol verdampft zum größten Teil“, so Schnepf. Die Soße könne aber auch mit Traubensaft angesetzt werden, so wird es auch den Schulkindern serviert. Beim Rezept für den Rotkohl ist ebenfalls Traubensaft enthalten, sodass man diesen gleich mit nutzen kann.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann die Rezeptempfehlung vom Küchenchef nachkochen und selbst zum vegetarischen Chefkoch werden. Na dann, frohen Appetit und leckere Weihnachten.

Von Sabrina Fricke