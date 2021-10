Wolfsburg

Mutiger Schritt in die Selbstständigkeit: Die Wolfsburgerin Nicole Haase hat den Online-Shop „Vegan Nicci“ eröffnet. Sie verkauft T-Shirts, Mützen und Taschen mit Statement-Prints wie Vegan Rebel, Supervegan oder Vegan Soul. Dabei achtet die 51-Jährige besonders auf die Stoffe und die Herstellung.

Nicole Haase ist bei ihrer Oma in Velpke aufgewachsen, jeden Tag gab es Fleisch. Durch ihren Freund hat sie sich mit Veganismus befasst. Inzwischen ist sie seit mehr als 20 Jahren Vegetarierin, da das Tierwohl für sie über allem stehe. Seit Januar 2020 lebt sie vegan, dafür brauchte sie mehrere Anläufe. „Ich habe nicht mehr das Gefühl auf etwas zu verzichten und seitdem läuft es“, sagt die Wolfsburgerin, die im Text lieber nur bei ihrem Vornamen genannt werden möchte.

Nicole Haase möchte mit ihren Online-Shop die Welt verbessern

Nicole möchte Schritt für Schritt die Welt verbessern. „Man muss immer wieder über sein Kaufverhalten nachdenken – in der Drogerie, im Supermarkt und bei der Kleidung“, betont sie. Mit ihrem Online-Shop „Vegan Nicci“ machte sich die 51-Jährige im August selbstständig. Ganz nach dem Motto von Ferdinand Porsche, der sagte: „Ich konnte den Sportwagen meiner Träume nicht finden, also habe ich ihn selbst gebaut.“

So sehen die Modelle von Nicole Haase aus – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Nicole Haase wagte den Sprung in die Selbstständigkeit mit einem Online-Shop für vegane Kleidung und Taschen. Ihre Produkte sind aus Biobaumwolle oder Polyacryl und dabei fair hergestellt.

Die Wolfsburgerin konnte kein T-Shirt mit veganem Spruch finden, welches ihr gefallen hätte. Also designte sie im April selbst eins. Nach dem T-Shirt, entwarf sie Taschen und Mützen mit verschiedenen Slogans in einem „klaren und prägnanten Stil“. Die Kollektion ist unter www.vegannicci.shop zu finden.

Wolfsburgerin will mit ihrer Kleidung eine Botschaft senden

Sie will der Wegwerf-Mentalität trotzen und setzt auf einen transparenten Herstellungsprozess: Die T-Shirts und Taschen sind aus Biobaumwolle und werden umweltfreundlich, also ohne Pestizide, hergestellt und unter fairen Arbeitsbedingungen genäht. Die Beanies sind aus Polyacryl und ebenso fair hergestellt. Für die Statements fand sie eine Druckerei in Hannover, die tierversuchsfreie, vegane Farben ohne Weichmacher verwendet.

Das spiegelt sich im Preis wider: Mütze und T-Shirt kosten 40 Euro, die Tasche 30 Euro. „Ich verdiene nicht viel damit, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Ich möchte die Botschaft weitergeben“, merkt die 51-Jährige an. Jedes Stück packt sie selber ein, verziert den Karton mit einem Stempel und legt noch einen kleinen Sticker dazu. „Ich habe schon viele positive Nachrichten bekommen und habe bereits Ideen für neue Designs und Produkte“, erzählt Nicole Haase.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig