Vatertag unter Corona-Auflagen: Verstärkte Polizeikontrollen in Wolfsburg

Wer mit seiner Familie an Himmelfahrt einen Ausflug an den Allersee machen möchte, darf das tun. Aber an diesem Vatertag im Dutzend mit dem Bollerwagen auf Tour gehen, sollten die Wolfsburger lieber sein lassen. Denn die Zwei-Personen-Regel gilt weiterhin. So steht es in der Verordnung des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Alkoholverbot im Allerpark

In Wolfsburg gilt an diesem Tag für den Bereich des Allerparks ein absolutes Alkoholverbot. Die Stadt und die Polizei mahnen die Bürger, die Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einzuhalten – und kündigen für den 21. Mai verstärkte Kontrollen an.

Einsatzkräfte der Polizei und des städtischen Ordnungsdienstes wollen zur Überwachung des Alkoholverbots und der niedersächsischen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie „deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen erhöhen“.

Polizei kündige konsequentes Vorgehen an

Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann kündigt ein konsequentes Vorgehen bei Verstößen gegen das Alkoholverbot, die Hygieneverordnung und das Kontaktverbot an: „Die Polizei wird zusammen mit dem Ordnungsdienst der Stadt Wolfsburg am kommenden Donnerstag die Einhaltung der niedersächsischen Verordnung und städtischen Anordnung überprüfen.“ Er appelliert an die Bürger, sich an die Auflagen zu halten. Die Regeln hätten Priorität und seien entscheidend für den weiteren Verlauf der Pandemie.

Diese Kontaktbeschränkungen gelten Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind auch zukünftig in der Regel auf höchstens zwei Personen beschränkt. Davon ausgenommen sind Zusammenkünfte einer Person mit Angehörigen sowie mit Personen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. In der Öffentlichkeit einschließlich des Öffentlichen Personenverkehrs gilt weiterhin, dass jede Person einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten muss. Zudem gilt für den Bereich Allerpark ein durch die Stadt Wolfsburg erlassenes, striktes Alkoholverbot.

„Wir werden im Ernstfall hart durchgreifen“

Auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Wolfsburger: „In den vergangenen Jahren haben sich am Vatertag immer wieder unschöne Situationen abgespielt. Übermäßiger Alkoholkonsum und enthemmtes Verhalten bis hin zu körperlichen Übergriffen können wir in diesem Jahr noch weniger gebrauchen als in den vergangenen. Wir befinden uns in einer Krisensituation und werden im Ernstfall hart durchgreifen, wenn die Auflagen verletzt werden.“

Die Polizei Wolfsburg-Helmstedt will für die Kontrollen Einsatzkräfte aus allen Dienstbereichen zusammenziehen. Unterstützung erhält sie von der Bereitschaftspolizei und der Reiterstaffel der Polizeidirektion Braunschweig.

