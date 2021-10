Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt seit Ende der Sommerferien eine Corona-Impfung auch für Kinder über zwölf Jahren, die Ständige Impfkommission (StiKo) hat sich mittlerweile angeschlossen. Viele in Wolfsburg folgten schon dem Aufruf Mitte Juli: Beim ersten Kinder-Impftermin im CongressPark bildeten sich lange Warteschlangen. Die Tochter von Detlef Scholl ist noch nicht ganz zwölf Jahre alt. Aber Ende September schlossen landesweit die Impfzentren. Jetzt sucht er verzweifelt nach einer Praxis, die das Kind gegen Covid 19 impft.

Die Kinderarztpraxis, die die Eltern mit dem Mädchen normalerweise aufsuchen, ist dazu nicht bereit. Sie sähen keine medizinische Notwendigkeit, da bei Kindern ohne Vorerkrankung nicht mit einem schweren Verlauf zu rechnen sei, erklärte man dort den Eltern. Der gesellschaftliche Nutzen der Impfung von Minderjährigen reiche als Begründung nicht aus. „Wir würden unsere Tochter niemals zu einer Impfung zwingen, aber sie möchte es selbst und sollte deshalb die Möglichkeit bekommen“, sagt Detlef Scholl. Natürlich ist ihm aber auch bewusst, dass die Meinung und das Verhalten der Eltern ihre Kinder beeinflusst. Er selbst ist überzeugt davon, dass eine Impfung mehr nutzt als schadet. Über Wirkung und Nebenwirkung der unterschiedlichen Impfstoffe hat er sich informiert. Zudem gebe es dadurch, dass die Impfquote in Wolfsburg bei fast 70 Prozent liegt, ja schon eine Menge Menschen, die als Versuchsgruppe gedient hätten, gibt er zu bedenken. Auch Minderjährige; ohne dass langfristige Nebenwirkungen bekannt geworden wären.

Begründungen für die Absagen

Das entspricht auch der Meinung der meisten Mediziner, die sich öffentlich äußern. Doch der Versuch, einen Termin in einer anderen Praxis oder bei seinem Betriebsarzt für die Tochter zu bekommen, brachte den Vater an den Rand der Verzweiflung. Überall habe er Absagen bekommen – meist mit der Begründung, dass die Familie noch nicht n der Patientenkartei registriert ist oder mit der Aussage, dass nur Jugendliche ab einem Alter von 16 Jahren geimpft würden.

Die WAZ fragte bei Gesundheitsdezernentin Monika Müller nach. Sie hatte zuvor noch nicht von Problemen dieser Art gehört. Dafür hatten Mediziner ihr erzählt, dass viele Menschen vereinbarte Impftermine im Sommer nicht wahrgenommen hatten. Vielleicht sei so die Zurückhaltung zu erklären, meint sie. Scholl versicherte: „Ich bin nicht der einzige, dem es so geht.“ Müller vermittelte den Kontakt zu einer niedergelassenen Praxis und er bekam dort schließlich auch einen Impftermin für seine Tochter. Aber um jede einzelne Familie, in der die Kinder demnächst das zwölfte Lebensjahr vollenden, kann sich die Stadträtin nicht kümmern. Außerdem darf die Stadtverwaltung keine Werbung für bestimmte Mediziner machen. Ein kleiner Tipp: Gemeinschaftspraxen sind eher bereit, auch Kinder, die sonst nicht dort in Behandlung sind, einmalig zu impfen.

Appell des Kultusminsteriums

Das grundsätzliche Problem löst das natürlich nicht. Und es besteht offenbar auch nicht nur in Wolfsburg. Das Kultusministerium hat in dieser Woche die Schulleitungen in Niedersachsen schriftlich aufgefordert, Impf-Aktionen von niedergelassenen Ärzten oder mobilen Impfteams durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten zu unterstützen. Zentral könne das nicht gesteuert werden, auch weil die Bereitschaft nicht überall gleich sei. Ausdrücklich heißt es in dem Schreiben, dass kein Druck ausgeübt werden soll: Weder die Schulen, noch die Eltern oder die Kinder sollten sich gezwungen fühlen, die Impfung durchführen zu lassen.

Pro und Contra: Beim ersten Impftermin für Kinder bildeten sich lange Warteschlangen. Einige Eltern protestierten allerdings vor dem Wolfsburger Rathaus auch gegen Tests, Masken und Impfung. Quelle: Schulze/Wucherpfennig

In Wolfsburg sind zurzeit mobile, medizinisch geschulte Teams in den Pflegeheimen für die Booster-Impfung der Seniorinnen und Senioren unterwegs. Ab November, so schätzt Monika Müller, könnten sie auch in die Schulen kommen. Gefragt sind jetzt also Schulleitungen und Elternvertretungen: Wenn die sich über Ort und Zeit einig sind, könnten sie sich entweder an eine benachbarte Kinderarztpraxis oder ans Gesundheitsamt wenden.

Von Andrea Müller-Kudelka