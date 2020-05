Laagberg

Bei vier im Bohlweg geparkten Autos wurden am Dienstagabend die Seitenspiegel zerstört. Polizeibeamte bemerkten die Sachbeschädigungen zwischen 22.55 und 23.30 Uhr, als sie wegen Streitigkeiten zu einem Einsatz in die Straße Herrenwiese gerufen wurden. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar.

Betroffen waren ein schwarzer VW Arteon, ein grüner VW Golf, ein schwarzer Audi A4 und ein weißer VW Golf. Alle vier Fahrzeuge standen am Fahrbahnrand in der Straße Bohlweg. Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen an den Fahrzeugen oder sogar die Sachbeschädigungen beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0 melden.

