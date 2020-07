Vandalismus am Elsterweg: Anwohner greifen selbst zum Spaten

Wolfsburg

Vandalismus am Elsterweg: Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte rund 15 Pflanzen aus der neu angelegten Hecke neben dem alten VfL-Stadion herausgerissen. Engagierte Anwohner sind daraufhin zum Arbeitseinsatz ausgerückt und haben den Schaden so gut wie möglich beseitigt.

Anwohnerin ärgert sich

Annegret Willenbrink war am Samstag auf dem Weg zum Markt, als sie die herausgerissenen Pflanzen entdeckte: „Ich finde das sehr ärgerlich, die Hecke wurde erst im Herbst neu angepflanzt. Und der Geschäftsbereich Grün der Stadt hat auch Besseres zu tun.“

Nicht alle Pflanzen zu retten

Als Willenbrink sich später über den Gartenzaun mit ihrer Nachbarin Carola Plagge unterhielt, beschlossen sie kurzerhand selbst zu Spaten und Gießkanne zu greifen: „Bis die Stadt dazu gekommen wäre, wäre es zu spät gewesen“, meint Willenbrink. Mit Unterstützung von Wolfgang Stief und dem jungen Cornelis Stehr versuchten sie zu retten, was zu retten war: „Acht Pflanzen konnten wir einsammeln und wieder pflanzen. Leider hatten die Randalierer einige Pflanzen sogar über den Zaun in den Stadionbereich geworfen, so dass diese nicht mehr zu retten waren“, berichtet Willenbrink.

Ein weiterer Anwohner informierte derweil die Polizei über die Zerstörung der Hecke.

Von Melanie Köster