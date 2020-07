Wolfsburg

Der Anruf erreichte Maria Hötzendorfer am vergangenen Sonntag: Ihr Bruder hatte die Grabstätte der Mutter auf dem Nordfriedhof in Kreuzheide völlig verwüstet vorgefunden. „Wir haben erst gedacht, er übertreibt“, berichtet die 52-Jährige. Doch als sie selbst die Grabstätte sah, konnte sie es nicht fassen: Die Grablichter waren zertrümmert, ein Kreuz und die Inschrift auf Grabstein und Grabplatte bis auf die Jahreszahlen und ein paar Wortfragmente abgerissen, das Bildnis der Mutter auf dem Grabstein zerstört. „Du bleibst für immer in unseren Herzen“, lautete die Inschrift.

Das Motiv für die Grabschändung auf dem Nordfriedhof ist unklar

„Wir haben uns sofort an die Polizei gewendet und erfahren, dass jemand den Vorfall bereits gemeldet hatte“, berichtet die Frau aus Brechtorf. Neben dem entstandenen Schaden bleibt die Familie nun mit der Frage zurück, warum jemand ausgerechnet dieses Grab geschändet hat. „Wir verstehen gar nicht, warum das passiert ist. Bisher ist dort noch nie etwas weggekommen. Und es war kein anderes Grab beschädigt“, sagt Hötzendorfer. Sie kann sich nicht erklären, warum jemand Groll gegen die Verstorbene oder ihre Familie hegen sollte. „Und warum jetzt?“, fragt sich Hätzendorfer. Ihre Mutter sei vor neun Jahren gestorben.

Vandalismus auf Friedhöfen kommt immer wieder vor

Die Stadt erklärt, der Vandalismus sei der einzige dem Geschäftsbereich Grün bekannte Vorfall in der letzten Zeit. Auch Polizeisprecher Sven-Marco Claus sind dort keine Häufungen von Vandalismus bekannt, erklärt aber zum Thema Grabschändung: „Es kommt leider immer wieder vor.“ Ereignet hat sich die Tat zwischen dem 9. und 11. Juli. Hötzendorfer hofft, dass sich mögliche Zeugen bei der Polizei melden. Sie hat bereits die Behebung der Schäden in Auftrag gegeben. „Doch das ist nicht billig. Und wir haben Angst, dass es nach der Erneuerung wieder passiert.“

Von Christian Opel