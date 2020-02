Wolfsburg

Die Wohngebiete der Neuland Wohnungsgesellschaft und der Volkswagen Immobilien (VWI) in Wolfsburg wurden jüngst als Standorte für die Schnellladesäulen ausgewählt, die Volkswagen der Stadt Wolfsburg zum 80. Stadtgeburtstag schenkte. Beide Unternehmen unterstützen den Ausbau der Ladeinfrastruktur und arbeiten partnerschaftlich an der Verdichtung des Ladenetzes.

E- und Hybridautos können geladen werden

Die Schnellladesäule im Bestand der Neuland befindet sich im Vogtlandweg 4. Im Bestand der VWI hat eine Ladesäule ihren Platz in der Mozartstraße/Ecke Franz-Liszt-Straße 6 gefunden. Die Säulen wurden jeweils an das Niederspannungsnetz angeschlossen. Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung der LSW. Geladen werden können E-Autos und Hybridfahrzeuge verschiedener Hersteller.

Parkpalette von Kurt 2.0 bekommt auch E-Ladesäulen

Zudem werden in Modernisierungsobjekten Leitungen aktuell so verlegt, dass ein späterer reibungsloser Ausbau des Ladenetzes durch den jeweiligen Anbieter gewährleistet ist. Bei Neubauprojekten wird die Elektromobilität ebenfalls mitgedacht. In Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Leistung des Stromnetzes werden auch hier bereits vorbereitende Maßnahmen getroffen, aktuell beispielsweise im Kurt-Schumacher-Ring. Hier bereitet die Neuland in der Parkpalette von „Kurt 2.0“ den Ausbau der Ladeinfrastruktur vor.

Lesen Sie auch:

Von der Redaktion