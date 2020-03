Absagen wegen Coronavirus: VW verschiebt Betriebsversammlung – VfL, Konzerte und Eishockey auch betroffen?

Wolfsburg

Der VW-Betriebsrat verschiebt wegen des Coronavirus seine für den 19. März geplante Betriebsversammlung im Werk Wolfsburg. Und reagiert als einer der ersten in Wolfsburg auf die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU), Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Das VfL-Spiel in der Europa-League und die Eishockey-Play-Offs der Grizzlys in dieser Woche sollen aber stattfinden.

Absage nach Abstimmung mit Gesundheitswesen

Die Betriebsversammlung im VW-Werk Wolfsburg werde auf unbestimmte Zeit verschoben, teilte der Betriebsrat am Montag mit. Auslöser seien unternehmensweit greifende Leitlinien zum Schutz vor dem Corona-Virus. Das Aussetzen der Betriebsversammlung, zu der sich üblicherweise mehr als 13 000 Teilnehmer in Halle 11 versammeln, erfolgte nach Angaben des Betriebsrats in enger Abstimmung mit dem Gesundheitswesen des Konzerns. Ein neuer Termin für die Betriebsversammlung steht noch nicht fest.

Betriebsrat informiert bei dezentralen Veranstaltungen

„Die Betriebsversammlung ist nicht abgesagt, sie ist nur verschoben. Sobald die Zeit reif ist, werden wir rechtzeitig den Ersatztermin bekanntgeben“, sagte VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Mit der Verschiebung gebe der Betriebsrat nicht seinen Anspruch auf, die Beschäftigten umfassend über die aktuellen Probleme bei Volkswagen zu informieren. Osterloh kündigte an, in den kommenden Wochen dezentrale Versammlungsformate wie etwa die Info-Runde BR-Dialog ebenso zu stärken wie die digitalen und klassischen Informations-Kanäle des Betriebsrates. Die Höhe der diesjährigen Erfolgsbeteiligung für die Beschäftigten werde rechtzeitig vor der VW-Jahrespressekonferenz am 17. März bekanntgegeben, die wegen des Coronavirus nur als Livestream im Internet ausgestrahlt wird.

VW plant Live-Web-Cast zum Thema Coronavirus

Laut den aktuellen Empfehlungen des Gesundheitswesens gilt bei Volkswagen, dass Großveranstaltungen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollen. Die Verschiebung des Betriebsversammlung werde „der sehr unübersichtlichen und dynamischen Entwicklung der letzten Tage gerecht“, sagte Lars Nachbar, Leiter des Gesundheitswesens im VW-Konzern. Der Betriebsrat handele damit aus seiner Sicht in größtmöglicher Fürsorge und im Sinne der Mitarbeiter. Osterloh und Nachbar kündigten an, am 26. März im Live-Web-Cast des Betriebsrates gemeinsam zum Schwerpunkt Coronavirus zu informieren.

Stadt stimmt sich mit beteiligten Akteuren ab

Wie es mit anderen Veranstaltungen in und um Wolfsburg in den nächsten Wochen weitergeht, steht noch nicht fest. „Die Stadt ist hierzu aktuell in der Abstimmung und wird kurzfristig öffentlich informieren“, hieß es am Montag von der Stadtverwaltung auf WAZ-Anfrage. Man gehe bedacht und kurzfristig vor. Zunächst beleuchten die Verantwortlichen die Events, die in dieser Woche stattfinden sollen. Dazu gehört auch das Spiel des VfL Wolfsburg in der Europa League gegen Schachtar Donezk am Donnerstagabend – und es wird trotz zunehmender Coronavirus-Infektionen samt Fans stattfinden.

Spiele des VfL und der Grizzlys finden statt

„Die Partie ist Stand jetzt nicht gefährdet und kann unter Beteiligung von Zuschauern normal durchgeführt werden“, sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. „Wir sind nach wie vor in einem engen Austausch mit der Stadt Wolfsburg, es erfolgt anhaltend eine Bewertung der Situation. Sollte sich an der derzeitigen Lage etwas ändern, werden wir umgehend informieren.“

Das Eishockey-Play-Off-Spiel der Grizzlys Wolfsburg gegen Nürnberg am kommenden Freitag in der Eis-Arena findet nach derzeitigem Stand statt. „Wir bereiten uns sportlich ganz normal vor, können nur abwarten“, sagte Grizzlys-Sportdirektor Charly Fliegauf.

Gesundheitsamt ist eingeschränkt

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg wird vom Coronavirus in die Knie gezwungen. Aufgrund der besonderen Einsatzzeiten und Belastungen können andere Aufgaben wie die Einschulungsuntersuchungen, die HIV-Beratungen und das Erstellen von Gutachten bis auf weiteres nur eingeschränkt wahrgenommen werden.„Mit Blick auf die aktuelle, wichtige Aufgabe des Gesundheitsamts zur Eindämmung des Coronavirus bitten wir um Verständnis für die erforderliche Einschränkung bei anderen Aufgaben. Die Maßnahmen gegen Corona stehen derzeit im Mittelpunkt, so dass wir darauf unsere Arbeit konzentrieren müssen“, sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Veranstaltungen im CongressPark verschoben

Das Coronavirus rüttelt auch das Veranstaltungsprogramm im CongressPark durcheinander. „Es gibt schon Verschiebungen“, sagte Geschäftsführer Thomas Muth. Es sei aber Aufgabe der jeweiligen Veranstalter, darüber zu informieren. Der CongressPark sei in der Regel nur Vermieter der Räumlichkeiten. Anders sieht es beim geplanten Tag der offenen Tür des rund um das Pfingstfrühkonzert am 31. Mai aus. Eine Entscheidung über diese Veranstaltung müsse zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gefällt werden, sagte Muth. Er betonte: „Wir werden unser Haus nur dann schließen, wenn es behördlich angeordnet wird.“

Infos zum Coronavirus Wie kann ich mich schützen? Als bester Schutz gegen das Coronavirus gelten die gleichen Regeln wie gegen andere Krankheiten wie die Grippe auch: Hände waschen, Abstand zu Erkrankten halten und die „Niesetikette“ einhalten, also in die Armbeuge husten und sich von Menschen wegdrehen, um andere zu schützen. Was tun im Verdachtsfall? Wer Erkältungs- oder Grippesymptome entwickelt, sollte sich telefonisch an seinen Hausarzt oder das Bürgertelefon der Stadt Wolfsburg wenden. Wo finde ich weitere Infos? Die Stadt Wolfsburg hat eine Hotline eingerichtet. Diese ist unter Tel. 05361-282828 montags bis sonntags von 10 bis 18 erreichbar. Mehr Infos gibt es auch auf der Internetseite www.wolfsburg.de/coronavirus. Dort stehen auch Links zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Die Wolfsburger Wirtschaft und Marketinggesellschaft ( WMG) wägt nach eigenen Angaben „sorgfältig ab, ob wir unsere Veranstaltungen wie geplant realisieren können“. Bislang geht die WMG in Absprache mit dem Gesundheitsamt davon aus, dass die Frühlings-Landpartie am Schloss vom 16. bis 19. April wie geplant stattfinden kann. „Wir stehen weiterhin im engen Austausch mit den Gesundheitsbehörden und werden deren Empfehlungen in Bezug auf Großveranstaltungen beachten und umsetzen“, sagte eine Sprecherin.

Spielplan im Theater läuft weiter

Der Betrieb im Scharoun Theater Wolfsburg läuft trotz Corona normal weiter. „Wir stehen in engem Kontakt mit dem Wolfsburger Gesundheitsamt und Vertretern der Stadt, die grünes Licht gegeben haben“, sagte Theater-Sprecherin Marita Stolz. Solange sich die Lage in Wolfsburg nicht verschlechtere, werde das Theater sein Programm wie gewohnt weiter spielen. Mit 800 Plätzen bei ausverkauftem Haus liege das Theater außerdem auch noch unter der kritischen Zahl von 1000 Besuchern.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Veranstalter die Velpker Messe und das Operative Forum im Klinikum Wolfsburg abgesagt.

Von Florian Heintz