Die Corona-Zahlen in Wolfsburg steigen weiter: Am Donnerstag wurden von der Stadt 19 neue Infizierte gemeldet – ähnlich viele wie in den Vortagen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit rund 91 weiterhin über der kritischen Marke, was dazu führt, dass das Wolfsburger Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung an seine Kapazitätsgrenzen gerät. In den Schulen wird seit Dienstag in wechselnder Klassenbesetzung unterrichtet.Schützenhilfe im Kampf gegen die Pandemie kommt von Wolfsburgs größtem Arbeitgeber: VW und die Stadt wollen enger bei der Erkennung von Corona-Fällen zusammenarbeiten.

Der Corona-Testcontainer an der VW-Wache Ost. Quelle: Roland Hermstein

Ab sofort kann der Testcontainer am Werkstor Ost auch vom städtischen Gesundheitsamt genutzt werden. Das soll der Stadt bei Verfolgung und vor allem der frühzeitigen Unterbrechung von neuen Infektionsketten helfen. Denn ein großer Vorteil der Testungen in den Volkswagen-Containern sei der Zeitfaktor: In der Regel lägen die Ergebnisse bereits nach 24 Stunden vor, teilte der Konzern mit. „Für die Stadt Wolfsburg ist die Möglichkeit, den Testcontainer von Volkswagen zusätzlich nutzen zu können, eine großartige Unterstützung“, sagt Monika Müller, Gesundheitsdezernentin der Stadt Wolfsburg.

Die Kapazitäten im Testcontainer von VW ermöglichen bis 20 zusätzliche Corona-Tests pro Tag

Im Gesundheitsausschuss hatte Dr. Volker Heimeshoff vom Wolfsburger Gesundheitsamt am Mittwochabend angekündigt, durch die Vernetzung mit dem Gesundheitsschutz von VW könne die Behörde nun bis zu 20 Tests zusätzlich pro Tag durchführen. „Insbesondere unsere Testcontainer-Strategie hat sich an unserem größten deutschen Standort sehr gut bewährt. In zahlreichen Fällen konnte durch die frühzeitige Feststellung einer Corona-Infektion eine Verbreitung verhindert werden. Dass wir unser Angebot jetzt auch für die Menschen der Region öffnen, ist Teil unserer gesellschaftlichen Verpflichtung und unseres Selbstverständnisses“, so Gunnar Kilian, VW-Personalvorstand. Gesundheitsdezernentin Müller lobt die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Werk: „Es zeigt sich auch hier wieder, dass sich Volkswagen im Kampf gegen die Pandemie eben nicht nur für die eigene Mitarbeiterschaft, sondern für die Gesundheit aller in unserer Stadt engagiert.“

Gunar Kilian, VW-Personalvorstand: „Insbesondere unsere Testcontainer-Strategie hat sich an unserem größten deutschen Standort sehr gut bewährt.“ Quelle: Dietmar Theis

Kontaktpersonen von Corona-Infizierten können vom örtlichen Gesundheitsamt zum Test bei VW überwiesen werden

„Wir haben momentan noch Kapazitäten in unseren Testcontainern frei. Insofern liegt es nahe, der Stadt Wolfsburg Unterstützung anzubieten“, sagt Tomas Borm, Leiter Strategie, Grundsätze, Projekte im Konzern Gesundheitswesen von Volkswagen. Ein entsprechender Vertrag zwischen dem Gesundheitswesen von Volkswagen und der Stadt Wolfsburg sei nun unterzeichnet. Danach könnten zum Beispiel Kontaktpersonen von Corona-Infizierten vom örtlichen Gesundheitsamt zum Test bei Volkswagen überwiesen werden. Ähnliche Vereinbarungen gelten auch an anderen deutschen Standorten, wie etwa in Braunschweig.

Volkswagen hatte nach Ausbruch der Pandemie an seinen deutschen Standorten sogenannte Walkthrough-Container aufgestellt, um Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen. Insgesamt verfügt Volkswagen an den deutschen Standorten über insgesamt zehn dieser Container. In enger Zusammenarbeit mit Stadt und Klinikum Wolfsburg ist zudem ein eigenes Testzentrum geschaffen worden. Dort können bis zu 2400 Corona-Tests pro Tag durchgeführt werden.

